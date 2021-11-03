На оживленных пешеходных и автомобильных маршрутах региона появились баннеры с фотографиями энергетиков

184

На оживленных пешеходных и автомобильных маршрутах региона появились баннеры с фотографиями сотрудников филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс». Размещение баннеров в крупнейших городах региона выполнено в рамках проекта «Мы работаем для вас», знакомящего жителей с лучшими профессионалами энергетической отрасли.

Все специалисты – представители трудовых коллективов электростанций, предприятий тепловых сетей и офисов обслуживания клиентов, кто каждый день вносит вклад в поддержание функционирования и развития энергосистемы городов области.

«Профессия энергетика накладывает на наших сотрудников повышенные обязательства перед горожанами в части надежного и качественного теплоснабжения. Подобной инициативой мы бы хотели поощрить тех из них, кто внес наибольший вклад в развитие и надежную работу компании в этом году», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Фото: ПАО «Т Плюс»