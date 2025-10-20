Я нашел ошибку
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора

20 октября 2025 17:45
Сотрудники «РКС-Самара» устранили крупный засор на одной из основных канализационных насосных станций города. На механических решётках из коллектора скопился огромный ком влажных салфеток и бытового мусора весом почти 500 килограммов. Из-за этого оборудование остановилось. Для очистки станции потребовалось привлечь спецтехнику. После удаления засора работа оборудования была полностью восстановлена.

Эта КНС обеспечивает перекачку сточных вод с центральной части Самары и за сутки принимает до 300 тысяч кубометров стоков. Оперативные действия специалистов цеха канализационных насосных станций позволили избежать серьёзных последствий для городской системы водоотведения.

«РКС-Самара» напоминает: канализация — не место для бытового мусора. В унитаз и раковину запрещено смывать влажные салфетки, средства гигиены, жир, остатки пищи и строительные материалы. Несоблюдение этих правил приводит к авариям, чреватым остановкой оборудования и риском затопления.

Проблема мусора в системе водоотведения актуальна во всём мире. В некоторых европейских странах власти планируют вводить радикальные меры https://lenta.ru/news/2025/10/09/iz-kanalizatsii-odnogo-goroda-izvlekli-zhirberg-vesom-100-tonn/, например, запрет на продажу влажных салфеток и некоторых других средств гигиены. А пока, как и в Самаре, чистят канализационные трубы и станции. Так, в одной из европейских столиц из канализации недавно выловили 100-тонный засор из салфеток! В голове не укладывается? В канализации тоже.

