На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора

Сотрудники «РКС-Самара» устранили крупный засор на одной из основных канализационных насосных станций города. На механических решётках из коллектора скопился огромный ком влажных салфеток и бытового мусора весом почти 500 килограммов. Из-за этого оборудование остановилось. Для очистки станции потребовалось привлечь спецтехнику. После удаления засора работа оборудования была полностью восстановлена.
Эта КНС обеспечивает перекачку сточных вод с центральной части Самары и за сутки принимает до 300 тысяч кубометров стоков. Оперативные действия специалистов цеха канализационных насосных станций позволили избежать серьёзных последствий для городской системы водоотведения.
«РКС-Самара» напоминает: канализация — не место для бытового мусора. В унитаз и раковину запрещено смывать влажные салфетки, средства гигиены, жир, остатки пищи и строительные материалы. Несоблюдение этих правил приводит к авариям, чреватым остановкой оборудования и риском затопления.
Проблема мусора в системе водоотведения актуальна во всём мире. В некоторых европейских странах власти планируют вводить радикальные меры https://lenta.ru/news/2025/10/09/iz-kanalizatsii-odnogo-goroda-izvlekli-zhirberg-vesom-100-tonn/, например, запрет на продажу влажных салфеток и некоторых других средств гигиены. А пока, как и в Самаре, чистят канализационные трубы и станции. Так, в одной из европейских столиц из канализации недавно выловили 100-тонный засор из салфеток! В голове не укладывается? В канализации тоже.