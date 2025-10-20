На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора

127

Сотрудники «РКС-Самара» устранили крупный засор на одной из основных канализационных насосных станций города. На механических решётках из коллектора скопился огромный ком влажных салфеток и бытового мусора весом почти 500 килограммов. Из-за этого оборудование остановилось. Для очистки станции потребовалось привлечь спецтехнику. После удаления засора работа оборудования была полностью восстановлена.

Эта КНС обеспечивает перекачку сточных вод с центральной части Самары и за сутки принимает до 300 тысяч кубометров стоков. Оперативные действия специалистов цеха канализационных насосных станций позволили избежать серьёзных последствий для городской системы водоотведения.

«РКС-Самара» напоминает: канализация — не место для бытового мусора. В унитаз и раковину запрещено смывать влажные салфетки, средства гигиены, жир, остатки пищи и строительные материалы. Несоблюдение этих правил приводит к авариям, чреватым остановкой оборудования и риском затопления.