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Вниманию жителей Красноглинского района!

На Мехзаводе несколько домов и все постройки в СНТ "Салют" остались сегодня вечером без света. Причина - повторное повреждением на сетях электроснабжения.

В настоящее время в связи с повторным повреждением на сетях электроснабжения в СНТ "Салют" и ряда других домов в п. Мехзавод на место направлены 2 электролаборатории для поиска места повреждения и ремонтная бригада. Также там находятся представители Департамента городского хозяйства и экологии, Глава Красноглинского района. СНТ обслуживает ресусроснабжающая организация ООО "Энерго". Создан оперативный штаб. По факту обследования будет определен комплекс мероприятий по восстановлению электроснабжения. Для предотвращения дальнейших повреждений в ближайшее время будет приниматься техническое решение по переподключению данной линии, сообщает https://t.me/el_ryzhkova/1912.