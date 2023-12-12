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На Мехзаводе несколько домов и все постройки в СНТ "Салют" остались сегодня вечером без света

12 декабря 2023 23:48
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В связи с повторным повреждением на сетях электроснабжения на место направлены 2 электролаборатории для поиска места повреждения и ремонтная бригада. 

Вниманию жителей Красноглинского района! 

На Мехзаводе несколько домов и все постройки в СНТ "Салют" остались сегодня вечером без света. Причина - повторное повреждением на сетях электроснабжения.

В настоящее время в связи с повторным повреждением на сетях электроснабжения в СНТ "Салют" и ряда других домов в п. Мехзавод на место направлены 2 электролаборатории для поиска места повреждения и ремонтная бригада.  Также там находятся представители Департамента городского хозяйства и экологии, Глава Красноглинского района.  СНТ обслуживает ресусроснабжающая организация ООО "Энерго".  Создан оперативный штаб. По факту обследования будет определен комплекс мероприятий по восстановлению электроснабжения. Для предотвращения дальнейших повреждений в ближайшее время будет приниматься техническое решение по переподключению данной линии, сообщает https://t.me/el_ryzhkova/1912

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