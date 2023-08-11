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На фестивале экологии и здорового образа жизни «Протока» работает творческая мастерская «Т Плюс»

11 августа 2023 17:31
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На фестивале экологии и здорового образа жизни «Протока» работает творческая мастерская «Т Плюс»

Самарский филиал «Т Плюс» открыл эко-творческую мастерскую на фестивале йоги, экологии и здорового образа жизни «Протока». Тема занятий - бережное отношение к природе. С 11 по 13 августа каждому участнику мастер-класса будет предложено своими руками сделать фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги.

Вместе с приемами декора посетители творческой мастерской «Т Плюс» узнают о многообразии биосферы Волги, а также важности бережного отношения к экологии родного края.

«Т Плюс» выполняет большой перечень природоохранных мероприятий, в том числе компания выпускает мальков рыб в естественную среду обитания. Также мы уделяем большое внимание повышению экологической грамотности. На наших мастер-классах дети и взрослые могут еще больше узнать о взаимодействии природы и человека», - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

График работы творческой мастерской «Т Плюс»

11 августа 14:30-16:00

12 августа 10:30-12:00

Энергетики приглашают жителей и гостей Самарской области посетить мастерскую «Т Плюс», сделать памятные поделки со своими детьми!

 

Теги: Т ПЛЮС

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