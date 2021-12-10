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На электростанциях «Т Плюс» в Самарской области выполнены все плановые ремонтные работы

10 декабря 2021 11:38
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На электростанциях «Т Плюс» в Самарской области выполнены все плановые ремонтные работы

В 2021 году на ТЭЦ, ГРЭС и котельных филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» выполнен капитальный и средний ремонт 8 энергетических котлов общей производительностью 2680 т/час и 13 турбоагрегатов общей мощностью 1000,4 МВт. Запланированные работы проведены на всех станциях филиала.

В числе крупнейших проектов ремонтной кампании техническое перевооружение и реконструкция котлоагрегатов №6 ТЭЦ ВАЗа и №8 Тольяттинской ТЭЦ. Кроме того, в этом году был завершен монтаж водогрейного котла Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой полномасштабной системы автоматического управления. Причем для этого оборудования предусмотрена универсальная схема включения, что позволит ему обеспечивать теплом как верхнюю, так и нижнюю зоны теплосети Новокуйбышевска.

«Все плановые ремонты на генерирующем оборудовании произведены точно по графику. Выполненные работы призваны обеспечить высокое качество теплоснабжения для наших клиентов - населения и организаций региона», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Теги: Т ПЛЮС

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