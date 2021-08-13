На 5 просеке «РКС-Самара» ведет капитальный ремонт водопровода 1954 года постройки.

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В рамках программы капитальных ремонтов «РКС-Самара» начали работы на водоводе 1954 года диаметром 900 мм. До конца осени 2021 года в районе 5 просеки будет переложен наиболее аварийный участок старого водовода. В настоящее время убраны деревья и кустарники, находящиеся в охранной зоне водовода, проводятся земляные работы.

Стоит отметить, что в данном месте труба уложена на очень большой глубине, более 7 метров. В случае технологического сбоя это значительно усложняет аварийно-восстановительные работы. Именно поэтому было принято решение заменить 300 метров чугунной трубы на новую полиэтиленовую, с более длительным сроком службы.

При укладке коммуникаций будет использована технология, которая в будущем позволит не перекрывать дороги и не вскрывать проезжую часть для ремонтных работ: под всеми дорогами трубу закроют специальным футляром. Благодаря этому через десятилетия, когда водовод снова нужно будет ремонтировать, все работы можно будет совершить непосредственно под землёй, внутри футляра.









