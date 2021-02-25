Музей воды идёт к вам: самарская канализация на европейский лад

80

Удивительное дело, но после ввода в эксплуатацию водопровода целых два десятилетия в Самаре отсутствовала система отвода сточных вод и других жидких бытовых отходов. По водопроводным трубам волжская вода поднималась в город сотнями тысяч вёдер в сутки, но из-за отсутствия канализации она целиком оказывалась на улицах: горожане просто выливали всё за ворота. Правда, более обеспеченные жители старались вывезти отходы за город, но таких было мало. Из-за этого в городе складывалась опасная эпидемиологическая обстановка, на улицах почти не росли деревья и цветы. В центре города, особенно на набережной и в районе Троицкого рынка, стоял удушающий запах стоков.

Вопрос об устройстве канализации в Самаре обсуждали в Городской думе ещё в 1895 году, но денег на строительство на тот момент не было. Городу помог владелец пивоваренного завода Альберт фон Вакано. В 1906 году он предложил Думе 15 тысяч рублей на проектирование канализации. Работу поручили английскому инженеру-строителю Вильяму Линдлею, который занимался проектами водоотведения в крупных европейских городах. Он прибыл в Самару в июле 1907 года и провел здесь три недели, изучая особенности ландшафта, расположение жилых домов и инженерных коммуникаций. Он придумал строительство двух бассейнов канализования, в которые стоки должны были самотеком уходить по самарскому и волжскому склонам, так как город расположен именно на них. Этот принцип водоотведения используется по сей день.

В 1908 году Линдлей представил в Городскую думу проект и пояснительную записку. И ровно 112 лет назад – 25 февраля 1909 года – проект был принят в полном объёме и представлен на утверждение правительству.

Оригинал пояснительной записки на немецком языке хранится в Музее воды на Городской водопроводной станции «РКС-Самара».

2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появятся ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.