Мобильный кабинет для юридических лиц использует все больше предпринимателей в Самарской области

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С начала года свыше 1700 предпринимателей Самарской области начали использовать мобильное приложение «Личный кабинет для юридических лиц» от «ЭнергосбыТ Плюс». Дистанционный онлайн-сервис призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов.

Мобильное приложение «Личный кабинет для юридических лиц» доступно для организаций и предприятий, ИП и физических лиц - владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». Оно разработано в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает конфиденциальность информации.

Сервис позволяет:

- просматривать баланс по каждому договору;

- подключить договоры дополнительного юридического лица;

- оплатить тепло без комиссии с помощью банковской карты;

- передавать показания по приборам учета ГВС;

- написать обращение в компанию.

«Функционал «Личного кабинета» позволяет оперативно решать все возникающие вопросы по отоплению и ГВС, а мобильное приложение помогает клиентам в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией. Мы приглашаем всех наших клиентов из числа юрлиц воспользоваться преимуществами данного онлайн-сервиса», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Для установки мобильного приложения достаточно зайти в личный кабинет клиента, пройти простую процедуру регистрации и добавить все свои договоры теплоснабжения в учетную запись. Также скачать мобильное приложение можно в Google Play или App Store.