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Минстрой РФ высоко оценил концессионные соглашения Самарской области

19 марта 2021 13:53
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Минстрой РФ высоко оценил концессионные соглашения Самарской области

Благодаря концессионному соглашению «РКС-Самара» возродили новое строительство в отрасли, чего не было более 50 лет.   

В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства Минстрой России опубликовал данные об объеме концессионных соглашений в сфере ЖКХ. На сегодня в РФ заключено около 2,5 тысяч концессионных соглашений на общую сумму более 500 млрд рублей.   

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, Самарская область входит в тройку регионов, где проекты реализуются наиболее успешно. 

«РКС-Самара» – одно из первых предприятий, заключивших концессионное соглашение в Самарской области. Это позволило разработать и успешно реализовывать  инвестиционную программу. Благодаря налаженному механизму государственно-частного партнерства в столице губернии возродилось понятие «новое строительство» в сфере водоснабжения и водоотведения, чего не было почти 50 лет.

В 2019 году «РКС-Самара» выполнили мероприятия инвестиционной программы на сумму почти 632 млн рублей, в 2020 – 1,034 млрд рублей. На 2021 год запланированы мероприятия на сумму 1,112 млрд рублей. Вся программа на 2019-2023 годы составляет более 4,5 млрд. руб.  

Ирек Файзуллин отметил, что использование механизма государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это перспективное направление развития отрасли. Там есть своя специфика и сложности работы. «Минстрой готов совместно с регионами работать над совершенствованием использования инструмента концессий. Прошу учесть положительный опыт коллег в этой области и использовать его на территориях своих субъектов РФ», – сказал Ирек Файзуллин. 

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