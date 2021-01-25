Миллионам россиян придется платить за новые счетчики

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Почти миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества из-за введения новых стандартов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком», направленные замглавы Минцифры РФ Олегу Иванову.

«Проблема в том, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных (NB-IoT) не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. <…> Вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию», – пишет издание.

Изначально планировалось, что умные счетчики электроэнергии упростят жизнь россиянам и помогут сэкономить. Ведь они автоматически снимают показания и передают данные в специальные платежные системы. От обычных счетчиков они отличаются доступом к интернету.

Операторы связи отмечают, что нововведение ограничивает конкуренцию на рынке. В ФАС заявили, что вопрос требует детального изучения, пишет газета.+

Ранее «ФедералПресс» сообщал, в конце 2020 года бизнес предложил Госдуме отказаться от массовой установки умных счетчиков. Отмечалось, что массовая установка приборов невыгодна, а издержки будут больше экономии.

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