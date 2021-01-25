Миллионам россиян придется платить за новые счетчики

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза.
Дмитрий Азаров поддержал идею 3D-копирования найденных в регионе артефактов для школ области
По словам президента, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения
На сцене Самарского театра оперы и балета этот спектакль можно увидеть 5 февраля и 6 марта.
Спектакль САТОБ «Бахчисарайский фонтан» будет показан на сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска-2021»
Глава региона отметил,что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары.
Дмитрий Азаров поручил возродить в СО школы студенческого актива
И в свой праздник они продолжают помогать медикам и людям, оказавшимся на самоизоляции или в трудном положении.
«Это моя благодарность России»: пять трогательных историй о том, как и почему студенты работают в волонтерских центрах в регионах
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы.
В Москве покончил с собой актер и стендап-комик Александр Шаляпин
В Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.
В Самаре усилен контроль за очисткой кровель от наледи
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.99
EUR 90.41
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Миллионам россиян придется платить за новые счетчики

25 января 2021 13:38
141
Миллионам россиян придется платить за новые счетчики

Почти миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества из-за введения новых стандартов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком», направленные замглавы Минцифры РФ Олегу Иванову.

«Проблема в том, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных (NB-IoT) не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. <…> Вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию», – пишет издание.

Изначально планировалось, что умные счетчики электроэнергии упростят жизнь россиянам и помогут сэкономить. Ведь они автоматически снимают показания и передают данные в специальные платежные системы. От обычных счетчиков они отличаются доступом к интернету.

Операторы связи отмечают, что нововведение ограничивает конкуренцию на рынке. В ФАС заявили, что вопрос требует детального изучения, пишет газета.+

Ранее «ФедералПресс» сообщал, в конце 2020 года бизнес предложил Госдуме отказаться от массовой установки умных счетчиков. Отмечалось, что массовая установка приборов невыгодна, а издержки будут больше экономии.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
25 января 2021  09:48
Самарцы пожаловались на состояние станции метро Гагаринская»
Самарцы отметили плохое состояние станции метро «Гагаринская»
Местных жителей возмутила отвалившаяся мозаика. Благоустройство региона
146
24 января 2021  10:23
В Самаре сорвали сроки демонтажа вспомогательных зданий у Самара Арены»
В Самаре сорвали сроки демонтажа вспомогательных зданий у «Самара Арены»
Заказчик направлял претензии исполнителю, но ответа не получил, после чего принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Благоустройство региона
469
22 января 2021  16:50
Во время рабочей поездки в Хворостянский район губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по стратегическому развитию муниципалитета.
Мечты жителей Хворостянского района о скейтпарке и зоне отдыха сбудутся уже в этом году
Во время рабочей поездки в Хворостянский район губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по стратегическому развитию муниципалитета. Благоустройство региона
506
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10033
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3790
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
4370
Весь список
Всё в Дом
18 января 2021  10:07
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga.
Плотные шторы из тюля
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga. Всё в Дом
346
18 января 2021  10:04
Мультиварка не так давно появилась на рынке, но уже за короткий промежуток времени смогла снискать большой успех у многих людей.
Выбираем мультиварку. На что стоит обратить внимание
Мультиварка не так давно появилась на рынке, но уже за короткий промежуток времени смогла снискать большой успех у многих людей. Всё в Дом
340
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
967
Весь список
ЖКХ
25 января 2021  14:19
В Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.
В Самаре усилен контроль за очисткой кровель от наледи
В Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты. ЖКХ
75
25 января 2021  13:38
Миллионам россиян придется платить за новые счетчики
Миллионам россиян придется платить за новые счетчики
Изначально планировалось, что умные счетчики электроэнергии упростят жизнь россиянам и помогут сэкономить. ЖКХ
139
25 января 2021  10:17
2 252 звонка с сообщением об открытых колодцах поступило в РКС-Самара в 2020 году
2 252 звонка с сообщением об открытых колодцах поступило в «РКС-Самара» в 2020 году
Если вы стали свидетелем кражи или увидели открытый колодец, сообщите об этом по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара». ЖКХ
145
Весь список

Экология
25 января 2021  12:47
В Самаре погода побила рекорд по теплу
В Самаре погода побила рекорд по теплу
Преыдущий рекорд отмечался в 2007 году. Экология
135
25 января 2021  09:39
В Самарской области прогнозируют сильный туман
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
387
22 января 2021  11:45
В Самарской области посчитают диких животных
В Самарской области посчитают диких животных
Проводить перепись будут местные егеря. Экология
366
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
5650
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
12263
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
10815
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
33346
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
35083
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
34670
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
25 января 2021  10:55 
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
286
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
25 января 2021  10:47 
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Образование
355
В Самарской области прогнозируют сильный туман
25 января 2021  09:39 
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
368
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
24 января 2021  10:46 
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
В ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега. Социум
1444
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
23 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
2505
Весь список
Акценты
В Тольятти подготовят экскурсоводов
25 января 2021  13:26 
В Тольятти подготовят экскурсоводов
Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии. Туризм
163
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
4996
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
3753
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
5524
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
5990
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
10028
Весь список
Новости Тольятти
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
83
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
3012
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
2742
Весь список