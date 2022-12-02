Лучшими сварщиками ПАО «Т Плюс» стали представители Оренбурга, Чебоксар и Перми

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В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства «Лучший сварщик ПАО «Т Плюс» 2022 года. Наилучший результат продемонстрировал электрогазосварщик Оренбургского филиала компании Николай Чернихивский.

Напомним, традиционный корпоративный конкурс проходил с 30 ноября по 2 декабря на базе Самарского учебно-курсового комбината – основного центра подготовки специалистов ПАО «Т Плюс». Претенденты на победу преодолели 3 этапа, среди которых проверка знаний нормативных документов, подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

«У меня были очень серьезные, сильные соперники. Я постарался показать наилучший результат, и очень рад, что смог занять первое место», - поделился эмоциями Николай Чернихивский.

Всего на звание «лучшего по профессии» претендовали специалисты из 13 филиалов ПАО «Т Плюс», а также представители 8 отделений АО «ЭнергоремонТ Плюс». Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.

«Проведение таких соревнований позволяет сотрудникам не только показать свои умения, но и перенять опыт коллег. Это прекрасная возможность пообщаться со специалистами из других регионов и повысить собственный уровень профессиональной подготовки», - отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

«Серебро» и «бронзу» соревнований соответственно завоевали Денис Русаков (Чебоксарский филиал «ЭнергоремонТ Плюс») и Дмитрий Сыропятов (Пермское отделение «ЭнергоремонТ Плюс»).

Фото: ПАО «Т Плюс»