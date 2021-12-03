Лучший учебный класс ГО и ЧС – в «РКС-Самара»

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Учебный класс на ГОКС стал лучшим в общегородском смотре-конкурсе.

В ноябре 2021 года Администрация г.о. Самара подвела итоги общегородского смотра-конкурса учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций, предприятий и учреждений.

Класс ГО и ЧС на Городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» стал лучшим в своей номинации. Второе место присвоили АО «Салют», третье – Средневолжскому ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара».

Помещение для ГО и ЧС на ГОКС было сделано в 2021 году. В классе сделали ремонт, установили новое презентационное оборудование, мебель, интерактивные тренажёры и наглядные пособия по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда и оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, здесь можно будет проводить обучение многим другим специальностям и направлениям, организовывать презентации и совещания.

Усилия специалистов «РКС-Самара» не прошли даром, и комиссия Администрации г.о. Самара признала класс лучшим.





