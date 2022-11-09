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Лаборанты бактериологического анализа «РКС-Самара» впервые проверили профмастерство

9 ноября 2022 13:18
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Лаборанты бактериологического анализа «РКС-Самара» впервые проверили профмастерство

Бактериологи и микробиологи лабораторий «РКС-Самара» - это специалисты очень узких, уникальных направлений. Группа бактериологического анализа работает на каждой насосно-фильтровальной станции «РКС-Самара». Именно они следят за качеством воды, обеспечивают ее биологическую безопасность. Ежегодно они проводят около 18 000 анализов питьевой воды по микробиологии. В своей работе бактериологи имеют дело с самыми опасными видами микроорганизмов (III и IV групп патогенности). Соблюдение правил безопасности при такой деятельности должно быть абсолютным, именно это во многом определяет профессионализм работников.

Для проверки своих знаний и навыков сотрудники Испытательного центра качества природной и питьевой воды (ИЦКВ) «РКС-Самара» провели первый конкурс профмастерства «Лучшая группа бактериологического анализа ИЦКВ-2022». Состязание состояло из двух этапов: теоретического и практического. Сначала сотрудники лабораторий прошли индивидуальное тестирование на знание нормативных документов: СанПиН, методические указания и методы контроля. Затем работали командами, демонстрировали комиссии знания по биологической безопасности на всех этапах своей работы. Проверяли форму одежды, обеззараживание материалов, исправность оборудования, уборку помещения и порядок действий при ликвидации аварий.

Лучшие результаты показала группа отделения ИЦКВ насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном овраге. Специалисты НФС-3 заняли второе место, и третье разделили сотрудники НФС-1 и ГВС.

 

Теги: РКС-Самара

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