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Квитанции за тепло за ноябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

1 декабря 2021 19:10
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Есть возможность оплатить коммунальные платежи с выгодой для семейного бюджета, приняв участие в акции «В Новый год – без долгов!»

С сегодняшнего дня клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепловой энергии, потребленной в ноябре 2021 года. Причем у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани есть возможность оплатить коммунальные платежи с выгодой для семейного бюджета, приняв участие в акции «В Новый год – без долгов!»

Узнать свое начисление за минувший месяц можно либо в Личном кабинете, либо оформив электронную квитанцию. Отказ от бумажных платежных документов позволяет клиентам оперативно оплачивать тепло и горячую воду. Также к преимуществам электронной квитанции можно отнести тот факт, что её можно получить, находясь в другом городе или другой стране, и сразу же оплатить. Подписаться на данную услугу можно на официальном сайте энергокомпании. 

«В декабре у любого клиента компании появляется возможность не просто оплатить полученные энергоресурсы, но и принять участие в розыгрыше ценных призов. Те горожане, кто не имеет задолженности и до конца года оплатит сразу потребление тепла в ноябре и в декабре, автоматически становятся участниками ежегодной акции «В Новый год – без долгов!», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее о новогодней акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

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