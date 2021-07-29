Кто поедет в санаторий: «РКС-Самара» подвели итоги акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием»

146

«РКС-Самара» подвели итоги летней поощрительной акции для добросовестных абонентов «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием».

Весь июнь 2021 года в Самаре действовала акция для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов был с ними расстаться). Для участия необходимо было оплатить квитанцию за май 2021 года и сделать авансовый платёж, равный пятикратному начислению за май.

Все участники акции «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием» получили на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и стали участниками второго этапа акции – розыгрыша подарочных сертификатов в один из магазинов города и путёвки в один из самарских санаториев.

Сегодня, 29 июля 2021 года, состоялось подведение итогов акции. Всего в ней приняли участие 674 самарца. Среди них были разыграны 15 карт - сертификатов в один из самарских гипермаркетов и супер-приз – тур выходного дня на двоих в санаторий «Самарский».

Победителями стали обладатели следующих лицевых счетов:

С победителями свяжутся сотрудники «РКС-Самара», а видео розыгрыша размещено здесь.

