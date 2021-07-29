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Кто поедет в санаторий: «РКС-Самара» подвели итоги акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием»
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Кто поедет в санаторий: «РКС-Самара» подвели итоги акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием»

29 июля 2021 16:53
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Были разыграны 15 карт - сертификатов в один из самарских гипермаркетов и супер-приз – тур выходного дня на двоих в санаторий «Самарский».

«РКС-Самара» подвели итоги летней поощрительной акции для добросовестных абонентов «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием». 

Весь июнь 2021 года в Самаре действовала акция для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов был с ними расстаться). Для участия необходимо было оплатить квитанцию за май 2021 года и сделать авансовый платёж, равный пятикратному начислению за май. 

Все участники акции «Заплати за воду – отдыхай с удовольствием» получили на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и стали участниками второго этапа акции – розыгрыша подарочных сертификатов в один из магазинов города и путёвки в один из самарских санаториев. 

Сегодня, 29 июля 2021 года, состоялось подведение итогов акции. Всего в ней приняли участие 674 самарца. Среди них были разыграны 15 карт - сертификатов в один из самарских гипермаркетов и супер-приз – тур выходного дня на двоих в санаторий «Самарский».

Победителями стали обладатели следующих лицевых счетов:

С победителями свяжутся сотрудники «РКС-Самара», а видео розыгрыша размещено здесь.
 

Теги: итоги акции РКС-Самара

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