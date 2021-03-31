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Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

31 марта 2021 09:34
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Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда». Имеются в виду долги за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение, отопление).

 «Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», — объяснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт к новому собственнику на все виды платы за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги (вода, свет, тепло).

Соответствующий законопроект ассоциация направила в Минстрой. Авторы инициативы рассчитывают, что ведомство поддержит документ. Изменения предлагается внести в ст. 157 и 158 ЖК РФ.

Примерно за половиной квартир, которые выставляют на продажу в России, числятся долги за ЖКУ, сказал «Известиям» директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Перед продажей часть собственников всё же оплачивают все квитанции, уточнил он.

«Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена — за счет продавца или скидки на жилье», — сказал Дмитрий Гордеев.

Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры, сообщили «Известиям» в ведомстве. Позиция министерства по предложению ассоциации «ЖКХ и городская среда» будет сформирована после изучения документа.

 

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