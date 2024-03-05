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Комиссия Общественной палаты региона посетила очистные сооружения "РКС-Самара"

5 марта 2024 12:08
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Комиссия Общественной палаты региона посетила очистные сооружения "РКС-Самара"

Комиссия Общественной палаты Самарской области по здравоохранению провела выездное заседание на Городских очистных сооружениях.

«РКС-Самара» всегда и во всём поддерживают здоровый образ жизни. На предприятии проходят соревнования по нескольким видам спорта: лыжам, гребле, настольному теннису, волейболу, шахматам, дартсу. Проводятся  велозаезды, походы и совместные занятия фитнесом. Именно об этом рассказали руководители Общественного совета ресурсного предприяти представителям Общественной палаты Самарской области по здравоохранению.

Председатель комиссии Александр Муравец высоко оценил работу предприятия по внедрению здорового образа в жизнь сотрудников, а также отметил возможность распространения опыта «РКС-Самара» на другие крупные предприятия России. 

После заседания гостей пригласили на экскурсию по очистным сооружениям. Именно ГОКС являются единственным экологическим барьером между городом и Волгой. Именно здесь все стоки очищаются, прежде чем попасть в реку, и от качества очистки зависит здоровье целого региона. После реконструкции, которая завершилась на ГОКС, в Волгу не попадет ни одна молекула хлора, а сброс ионов аммония, нитратов, нитритов и уменьшится в 9-12 раз, что соответствует самым современным мировым требованиям. 

 

Теги: РКС-Самара

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