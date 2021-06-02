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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции на оплату тепловой энергии за май

2 июня 2021 10:44
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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции на оплату тепловой энергии за май

В личном кабинете клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла за май. Это удобно, поскольку уже сегодня жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут уточнить свои начисления и дистанционно оплатить полученные энергоресурсы.

Примечательно, что многие горожане и организации и вовсе отказываются от бумажных квитанций. Так, по итогам апреля 2021 года, 170 клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области оформили подписку на электронные квитанции. За минувший год число таких подписчиков уже превысило 10 тысяч. В результате эти граждане не только поддержали экологические инициативы поставщика ресурсов, но и могут теперь претендовать на кэшбэк от энергетиков в рамках акции «Плати просто».

«Основные требования, которые наши клиенты предъявляют сегодня к товарам и услугам, это удобство, надежность и безопасность. И всем им полностью удовлетворяют онлайн-сервисы энергокомпании, в том числе, и онлайн-счета, которые значительно упрощают взаимодействие с поставщиком тепла. При условии своевременной передачи показаний приборов учета ГВС выставленные электронные квитанции отражают актуальные начисления за горячую воду и позволяют оперативно оплатить услугу за минувший месяц, не дожидаясь почтальонов», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за май необходимо не позднее 25 июня. 

Теги: ЖКХ квитанции теплоснабжение ЭнергосбыТ Плюс

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