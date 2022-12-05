Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за тепло за ноябрь

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С 1 декабря клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны электронные квитанции за тепловую энергию. Таким сервисом сегодня пользуется уже свыше 16 тысяч жителей региона.

Напомним, что каждый клиент компании может отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной рассылки. Сделать это можно на официальном сайте; аналогичная функция предусмотрена на официальных сайтах Квартплата24 и ЕРЦ.

«Отказ от бумажного носителя позволяет оперативно получать платежный документ и производить оплату, не отрываясь от своих дел. Ознакомиться с начислением за предоставленную услугу за предыдущий месяц можно в личном кабинете», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В декабре клиенты энергокомпании могут принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!». Для участия необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы. Все участники акции могут выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Клиенты, которые в дополнение к вышеуказанным условиям подпишутся на получение электронной квитанции, станут участниками дополнительного розыгрыша. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».