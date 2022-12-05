Я нашел ошибку
Главные новости:
В мужском турнире в составе сборной России серебряную медаль выиграл представитель 63 региона Артем Пуляшкин.
В Чехове прошел международный турнир «Кубок Содружества» по сумо
"Крылья Мечты" стали победителями в старшей возрастной группе 1 дивизиона.
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября.
Путин проехал по отремонтированной полосе Крымского моста на автомобиле
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
Старший лейтенант внутренней службы, Константин Черпаков, удостоился награды за спасение жизни на пожаре.
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
В декабре клиенты энергокомпании могут принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!».
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за тепло за ноябрь
Маркировка пива будет вводиться поэтапно.
Самарские производители пива активно готовятся к маркировке
Это совершенно новый автомобиль, без пробега.
Волонтеры передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за тепло за ноябрь

5 декабря 2022 19:20
102
В декабре клиенты энергокомпании могут принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!».

С 1 декабря клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны электронные квитанции за тепловую энергию. Таким сервисом сегодня пользуется уже свыше 16 тысяч жителей региона.

Напомним, что каждый клиент компании может отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной рассылки. Сделать это можно на официальном сайте; аналогичная функция предусмотрена на официальных сайтах Квартплата24 и ЕРЦ.

«Отказ от бумажного носителя позволяет оперативно получать платежный документ и производить оплату, не отрываясь от своих дел. Ознакомиться с начислением за предоставленную услугу за предыдущий месяц можно в личном кабинете», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В декабре клиенты энергокомпании могут принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!». Для участия необходимо до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы. Все участники акции могут выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Клиенты, которые в дополнение к вышеуказанным условиям подпишутся на получение электронной квитанции, станут участниками дополнительного розыгрыша. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
5 декабря 2022  20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
74
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
224
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
5 декабря 2022  13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
629
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
5 декабря 2022  12:52
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
217
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
5 декабря 2022  10:44
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
259
Весь список