КАМАЗ в Рождествено деформировал участки надземных газопроводов

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Накануне, 26 мая, поздним вечером аварийная служба Средневолжской газовой компании локализовала путем закрытия задвижки выход газа из поврежденного газопровода в с. Рождествено. Сторонний автомобиль «Камаз» с бетономешалкой серьезно деформировал участки надземных газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 100 метров. Из строя выведен также шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), обеспечивающий газоснабжения 90 частных и 7 многоквартирных домов.

Ранним утром специалисты кинельского межрайгаза Средневолжской газовой компании приступили к восстановительным работам. Организовано обеспечение необходимыми материалами, а также поставка нового ШГРП. К работе привлечены дополнительные бригады специалистов чтобы как можно быстрее восстановить подачу газа жителям Рождествено.