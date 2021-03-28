Как не переплачивать за услуги ЖКХ

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Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет, передает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету".

Отмечается, что при непредставлении показаний, например, во время длительных отъездов, поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.

"Чтобы не оказаться в такой ситуации, всегда передавайте показания счетчиков — хоть нулевые, хоть примерные. Так у коммунальщиков не будет повода выставить вам счета по нормативам, а потом еще и насчитать по ним пени и штрафы", — подчеркнули в инспекции.

По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, еще одной причиной переплаты за ЖКХ являются "перетопы".

"По расчетам экспертов, около 20% поступающего в наши дома тепла — это перетопы, то есть тепло, которое нам не нужно. Эффективно бороться с такими явлениями можно, только установив аппаратуру погодного регулирования", — считает она.

Фото: соцсети