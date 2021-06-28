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К самарским должникам за воду приходит пирамида

28 июня 2021 10:41
63
К самарским должникам за воду приходит пирамида

Ходячая пирамида должника показывает высокую эффективность по сравнению с другими способами воздействия на неплательщиков.

В июне 2021 года специалисты «РКС-Самара» несколько раз «выпускали» ходящую пирамиду в город: к жителям 9 домов частного сектора и к жителям 9 многоквартирных домов. 

Дом с долгами за коммунальные услуги – это дом с потенциальными проблемами ЖКХ, дом в зоне коммунального риска. Прежде чем купить квартиру, нужно проверить, не будете ли вы жить рядом со злостными неплательщиками. Ведь это люди, привыкшие жить за чужой счёт. Они не считаются с правилами комфортного сосуществования и добрососедства. 

Например, в домах по адресам: г. Самара, ул. Мичурина, 46, 48 и ул. Ново-Садовая, 25, 27 жители накопили долги перед «РКС-Самара» на сумму более 800 000 рублей! А в домах № 2, 6, 10, 14, 16 по проспекту Ленина – 1 017 700 рублей! 

В частном секторе Самары ходящая пирамида появлялась в первом летнем месяце у девяти коттеджей на 7 и 8 просеке. Их общий долг за водоснабжение и водоотведение – 95,6 тыс. рублей. Также всем должникам были направлены уведомления об отключении от ресурсов, если в ближайшее время квитанции не будут оплачены. 

В городе должны знать своих антигероев. Поэтому «РКС-Самара» продолжит предавать огласке адреса домов, где живёт большое количество должников.  

Теги: водоснабжение должники РКС-Самара

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