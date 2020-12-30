Изменен режим работы офисов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 

112

В последний день года клиенты компании смогут получить очную консультацию в Самаре по адресу Революционная, 101 б с 8.00 до 14.36. В Тольятти по возникающим вопросам горожане могут обращаться в офисы МФЦ:

- ул. Юбилейная,4 с 8.00 до 17.00;

- ул. 40 лет Победы,14с 9.00 до 17.00;

- ул. Революционная,52А с 10.00 до 18.00;

- ул. 40 лет Победы/Дзержинского, 14/17 с 8.00 до 17.00;

- ул. Автостроителей,5 с 8.00 до 17.00;

- ул. Мира,84 с 8.00 до 17.00;

- ул. Горького,65 с 9.00 до 17.00;

- ул. Ярославская,35 с 8.00 до 17.00.

Остальные офисы обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» прием не ведут.

В период новогодних каникул для клиентов компании будут доступны онлайн сервисы на сайте samara.esplus.ru