Из-за нелегальных гаражей на водопроводе специалисты «РКС-Самара» не могут приступить к ремонту трубы

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19 ноября на ул. Алма-Атинской, 116 на водопроводной линии диаметром 200 мм произошёл технологический отказ и излив воды на поверхность. Дежурная бригада «РКС-Самара» отключила утечку, без холодного водоснабжения сейчас находятся несколько многоквартирных домов поблизости.

Провести аварийно-восстановительные работы мешают гаражи, незаконно установленные прямо в месте прохождения водопроводной линии. Так как это чужое имущество, убирать его самостоятельно РСО не имеет права, совместно с администрацией Кировского района ведётся поиск владельцев.