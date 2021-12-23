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Инвестпрограмма «РКС-Самара» решит основные проблемы городского водоснабжения и водоотведения

23 декабря 2021 16:03
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Новый этап развития водоснабжения и водоотведения Самары.

Инвестиционная программа «РКС-Самара», разработанная в рамках концессионного соглашения по техническому заданию администрации города Самары и утверждённая министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, рассчитана на 2019 – 2023 годы. Общий объём инвестиций «РКС-Самара» в этот период в систему водоснабжения и водоотведения составит 4 млрд 699 млн рублей. 

В 2021 году ресурсоснабжающее предприятие направило на реализацию инвестпрограммы 1 млрд 265 млн рублей – 100% от запланированного. Строительство новых и модернизация существующих объектов идёт в соответствии с графиком.  

Главная особенность инвестиционной программы – ее направленность на решение самых острых вопросов системы водоснабжения и водоотведения. Эти проблемы накапливались годами, их решение требует больших финансовых вложений, сложной координации работы многих организаций. Реализовать такие проекты стало возможно лишь после подписания концессионного соглашения. 

Основные проекты инвестиционной программы «РКС-Самара» 2021 года: 

1. Строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 в Студёном овраге до пос. Управленческий начато в 2020 году. Реализация данного проекта позволит привести в посёлок мягкую волжскую воду и решит вопрос повышенной жёсткости и минерализации воды, которую сейчас жители Управленческого получают из подземных источников. 

Без преувеличения, эту воду ждут все жители Управленческого. Реализованный проект позволит не только раз и навсегда решить вопрос качественного водоснабжения, но и обеспечит дальнейшее развитие района с точки зрения подведения жизненно важного качественного ресурса – питьевой воды. 

Уже построена насосная станция второго подъёма, установлено насосное оборудование. Выполнен монтаж двух линий водовода д-600 протяжённостью по 750 метров от стадиона «Чайка» до строящейся насосной станции 3-го подъёма (Волжское шоссе/Сергея Лазо). 

В настоящее время ведутся работы по строительству насосной станции третьего подъёма с установкой комплектной трансформаторной подстанции. Строятся резервуары чистой воды.  

Планируется, что работы завершатся в 2023 году. На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов д-600 и инфраструктуры на них в инвестиционной программе «РКС-Самара» заложен 1 миллиард 165 миллионов рублей.

2. Проводится масштабная модернизация НФС-1, которая была построена в 1920-1930-х годах и снабжает питьевой водой около 60% самарцев. В 2021 году установлено автоматическое электрооборудование с распределительным устройством и частотно-регулируемыми приводами. Это защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Также  построен комплекс очистки и обезвоживания осадка промывных вод.

3. Завершаются работы по строительству нового водовода питьевой воды для водоснабжения посёлка Горелый Хутор. 

4. Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях).  В 2021 году проведена реконструкция со строительством буферного резервуара и сооружений системы удаления сырого осадка избыточного ила; возведены объекты комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов; построено здание механических решёток и песковых бункеров. Всё это значительно повысит качество экологического барьера между городом-миллионником и рекой. 

Кроме того, заканчивается проектирование двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Реализация этого проекта не только серьезно улучшит качество жизни в этой части города, но и даст дополнительный импульс развития территории.

По словам специалистов, масштаб работ, которые сейчас проводит «РКС-Самара», сравним только с семидесятыми годами ХХ века. Тогда развитие городской системы водоснабжения и водоотведения было одним из приоритетных направлений для городских, областных и федеральных властей, кратно увеличилась протяженность сетей, построены несколько насосно-фильтровальных станций, городские канализационные сооружения. Сегодня водопроводно-канализационное хозяйство города переживает новый исторический этап - этап реконструкции и нового строительства.

 

Фото:     «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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