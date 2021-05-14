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Инвестиционный тариф «РКС-Самара» в действии

14 мая 2021 12:15
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Инвестиционный тариф РКС-Самара в действии

Специалисты департамента ценового и тарифного регулирования увидели то, о чем много читали в отчетах и справках.

Тот самый случай, когда лучше увидеть - и не один раз. Представители регионального департамента ценового и тарифного регулирования познакомились с работой городских очистных канализационных сооружений. Специалисты «РКС-Самара» провели гостей по территории объекта, показали полный цикл очистки сточных вод, а также рассказали о масштабной реконструкции по инвестиционной программе. С 2013 года на ГОКС уже обновили аэротенки и воздуховоды, установили новые воздуходувки, построили новые иловые насосные станции. Сейчас ведётся реконструкция комплекса мехочистки и биологической доочистки от биогенных элементов. Работы стоимостью 1 млрд 298 млн рублей рассчитаны до 2024 года.

Подобного масштабного нового строительства объектов водоотведения не было в Самаре более 50 лет. Развернуть такую реконструкцию на ГОКС стало возможно благодаря государственно-частному партнерству, заключенному концессионному соглашению и принятию инвестиционной программы, признанной одной из самых успешных в России. 

«Посещать такие объекты нужно и интересно, - отметила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алёна Гаршина, - наши специалисты вживую увидели то, с чем работают по документам, когда анализируют исполнение инвестпрограммы. Приятно видеть, что сотрудники «РКС-Самара» любят свою работу, переживают за неё и стараются её улучшить. Надеемся, это удастся, и к 2024 году все запланированные мероприятия будут успешно реализованы».

Со своей стороны специалисты ресурсоснабжающего предприятия выразили готовность организовать экскурсии на другие объекты, чтобы показать, как происходит добыча и подготовка воды для миллионного города. Главный управляющий директор Владимир Бирюков подчеркнул, что такие встречи особенно важны для органов регулирования: «Люди, которые устанавливают тарифы, должны чётко представлять, на что идут деньги, тот бюджетный ресурс, который выделяется для нашего предприятия. Нам есть что показать, мы всегда готовы к диалогу, и это ключевой момент, который поможет нам в дальнейшем лучше понимать друг друга»

Теги: водоснабжение РКС-Самара

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