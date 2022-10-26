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Инструктаж по охране труда в «РКС-Самара» проходят даже подрядные организации

26 октября 2022 10:59
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Инструктаж по охране труда в «РКС-Самара» проходят даже подрядные организации

Спецодежда, средства индивидуальной защиты (СИЗ), знания техники безопасности: всё это должно быть не только по документам, но и на практике. Специалисты «РКС-Самара» обеспечивают сотрудников всем необходимым, проводят обучение, обновляют знания, следят за соблюдением правил охраны труда и промышленной безопасности на всех рабочих местах. Требования касаются как своих, так и работников подрядных организаций, которые в настоящее время проводят масштабную реконструкцию на объектах водоснабжения и водоотведения города.

Каждый понедельник и среду специалисты, которым предстоит работать в подразделениях ресусрсоснабжающего предприятия, проходят специальный инструктаж. Проверяются документы, согласовывается план производства работ, наличие спецодежды и СИЗ: без этого подрядные организации просто не допускаются на объект.  С начала года инструктаж прошли уже более 800 работников сторонних организаций.

Параллельно проводятся плановые и внеплановые проверки того, как все полученные инструкции выполняются на практике. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в «РКС-Самара» - это первое обязательное условие для каждого сотрудника компании и привлечённого работника. Это залог успешной работы предприятия и здорового персонала.

Теги: РКС-Самара

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