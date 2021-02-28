Инспекторы ГЖИ контролирует уборку снега и наледи в регионе

По поручению губернатора Самарской области управляющие организации в усиленном режиме ведут работы по уборке снега и наледи на придомовых территориях.
Расчистку контролируют инспекторы ГЖИ, которые в день выезжают более, чем на 100 адресов по всему региону.
Контроль уборки территорий не прекращается и в выходные дни.
В Самаре работает весь инспекторский состав.
Очищаться должны кровли жилых домов, отмостки, входные группы и дворовые проезды.
Все нарушения фиксируются, а в отношении нарушителей принимаются меры административного характера.
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