Инспекторы ГЖИ контролирует уборку снега и наледи в регионе

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По поручению губернатора Самарской области управляющие организации в усиленном режиме ведут работы по уборке снега и наледи на придомовых территориях.

Расчистку контролируют инспекторы ГЖИ, которые в день выезжают более, чем на 100 адресов по всему региону.

Контроль уборки территорий не прекращается и в выходные дни.

В Самаре работает весь инспекторский состав.

Очищаться должны кровли жилых домов, отмостки, входные группы и дворовые проезды.

Все нарушения фиксируются, а в отношении нарушителей принимаются меры административного характера.