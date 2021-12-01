Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

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В предыдущем выпуске мы рассказали, как специалисты делают воду питьевой. С насосно-фильтровальных станций она поступает в распределительные сети, в трубы разного размера, находящиеся под землей на глубине не менее трех метров. Самые большие трубы, водоводы, диаметром от 400 мм до 2 метров отходят от станций водоподготовки. От водоводов отхотят трубы с меньшим диаметром, до 50 мм. Система водоснабжения очень похожа на кровеносную систему: водоводы – крупные артерии, водопроводные линии – мелкие артерии, внутриквартальные линии и вводы в дома – капилляры.

В человеческом теле – около 100 тысяч километров различных сосудов! В крупных мегаполисах под землёй десятки тысяч километров инженерных коммуникаций. По ним в дома жителей идет газ, отопление, горячая и холодная вода, отводятся стоки. В Самаре более 1 600 километров водопроводных труб, по которым питьевая вода подходит к домам жителей нашего города. Получается, что если все водопроводные трубы вытянуть в одну линию, то она дотянется от Самары до Москвы и обратно!

Самые первые водопроводные трубы в Самаре во второй половине 19 века делали из дерева, затем стали использовать глину, медь, свинец, железо, сталь, бетон, в конце 20 века появились полимерные и пластиковые трубы.

Потоки воды регулируются запорной арматурой – задвижками. Их можно сравнить с огромными водопроводными кранами, которые устанавливаются под землей на трубах разных диаметров. Они необходимы во время ремонтов или аварийных ситуаций, чтобы перекрыть или пустить воду по обводной линии. Задвижки находятся в водопроводных колодцах – камерах. Их в Самаре более 25 000.

За обслуживание и ремонт сетей водоснабжения отвечают три профильных цеха «РКС-Самара»: цех эксплуатации водопроводных сетей № 1 (Октябрьский, Железнодорожный, Ленинский, Самарский и Куйбышевский районы), цех эксплуатации водопроводных сетей № 2 (Кировский, Промышленный, Советский и Красноглинский районы) и цех аварийно-восстановительных работ, специалисты которого проводят работы на трубах большого диаметра. В каждом цехе трудятся слесари аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики, инженеры.

Лайфхак: Внутридомовые коммуникации – зона ответственности управляющей компании. Если проблемы возникли в квартире или в подвале дома, необходимо обращаться именно в УК. Сотрудники «РКС-Самара» обслуживают только уличные сети водоснабжения.

Когда происходит утечка (технологический сбой), на место выезжает бригада, проводит обследование, находит место повреждения и приступает к устранению. Часто бывает, что вода выходит на поверхность за несколько десятков или даже сотен метров от места повреждения трубы. Специалистам приходится осматривать все близлежащие колодцы, коммуникации, а иногда даже вызывать группу диагностики и искать скрытые утечки с помощью специального робота внутри труб или выслушивать особо чувствительными микрофонами-течеискателями.

Жителям, не знакомым с работой сетей водоснабжения, может показаться, что «никто ничего не делает» в месте утечки. Но бригада в это время проводит обследование в соседнем квартале, где может быть причина аварии.

Прежде чем начать ремонтные работы, на место вызывают представителей владельцев других инженерных сетей, так как рабочим надо точно понимать, что, ремонтируя сети водоснабжения, они не повредят газовые, тепловые или другие коммуникации. Иногда, чтобы этого не произошло, приходится часть работ проводить вручную.

Чаще всего для проведения аварийно-восстановительных работ необходимо отключать водоснабжение. Тогда приводятся в действие задвижки: аварийный участок отключается, воду пускают по резервной схеме, чтобы она оставалась в большинстве домов. Иногда отключить один-два дома не получается и приходится придумывать какие-то хитроумные решения, чтобы найти выход в сложном лабиринте труб. При этом надо не только найти для воды путь, но и точно просчитать количество, чтобы воды хватило, но ее не было слишком много, и она не наделала новых повреждений. Этими сложными расчетами и составлением схем занимаются группы гидравлики и режимов. В первую очередь проводят работы в тех местах, где без воды остается наибольшее число жителей.

В 2020 году специалисты «РКС-Самара» заменили 6 километров существующих и построили 6,3 километра новых водопроводных труб. Также они заменили 628 и капитально отремонтировали 618 единиц запорной арматуры на водопроводных сетях, установили 131 новый пожарный гидрант.

Лайфхак: Сообщить о проблемах на уличных сетях водоснабжения можно по телефону 334-75-12, по электронной почте vodasignal@samcomsys.ru, через мессенджеры WhatsApp и Viber +7-917-013-70-07, или заполнив электронную форму на сайте.

Ещё одно звено водоснабжения между Волгой и кранами жителей Самары – насосные станции подкачки (НСП). Это незаметные технологические здания, стоящие в большинстве дворов многоэтажной застройки. В них расположены насосы, придающие воде дополнительное давление. Без них вода, в зависимости от рельефа, доходила бы только до третьих – пятых этажей, а воду ждут и на 10, и на 20 этаже!

Насосы регулируют давление в автоматическом режиме: утром и вечером, когда большинству жителей необходима вода, давление повышается, днём и ночью снижается. Всего в Самаре функционирует 180 НСП. За их работу отвечает цех насосных станций «РКС-Самара». Специалисты производят ремонт и наладку насосного и электрического оборудования, ремонтируют трубы внутри станций, следят за состоянием самих зданий.

Лайфхак: Если в вашем доме низкий напор воды, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию. Причина чаще всего кроется в неисправностях внутридомовой системы. А, может быть, сосед перекрыл воду, когда ремонтировал кран и забыл включить.

После того как вода пришла в дома самарцев, после того как её использовали, она утекает в раковины, ванны и унитазы. О том, что происходит после этого с водой, какой долгий путь она проделывает, став стоками, будет следующий выпуск проекта «Хочу всё знать: водоснабжение и водоотведение города Самары».

Фото: «РКС-Самара»