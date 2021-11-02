Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарская область дополнительно получит 536 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19
Самарская область дополнительно получит 536 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19
в Самаре объекты потребрынка на особом контроле в период риска заболевания COVID-19
В Самаре объекты потребрынка на особом контроле в период риска заболевания COVID-19
В Самаре передали на уничтожение контрафактную электронику
В Самаре передали на уничтожение контрафактную электронику
Самарские охотники стали чаще нарушать закон
Самарские охотники стали чаще нарушать закон
На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты
На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты
Четырем девелоперам в Самаре не разрешили сэкономить на парковках
Четырем девелоперам в Самаре не разрешили сэкономить на парковках
В Самаре водитель сбил маленького пешехода
В Самаре водитель сбил маленького пешехода
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.09
0.57
EUR 82.17
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

2 ноября 2021 11:44
148
Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

Во все времена люди пили воду, которую было легче всего найти: из рек, озер, родников. А знаете ли вы, что и сейчас более 90% жителей Самары пьют воду из Волги как 100, 200, 300 лет назад? Только перед тем, как попасть в водопроводные краны наших квартир, вода проходит сложную многоступенчатую очистку на специальных «водопроводных заводах» - насосно-фильтровальных станциях. 

Для Самары из Волги воду забирают три такие станции. Каждая из них имеет свою особенность, но именно здесь вода становится питьевой! В отдельных районах, таких как Куйбышевский, пос. Управленческий и пос. Красная Глинка, воду добывают из подземных скважин.

Некоторые, даже взрослые, люди не понимают, почему за воду, которая течет из крана, надо платить. Казалось бы – вон она, вода, целая Волга. Но это все равно, что бесплатно брать в магазине яблоки, ведь они растут на деревьях сами. Дело в том, что вода в природных источниках всегда содержит массу микроорганизмов, химических веществ неприродного происхождения, нефтепродукты, которые попадают водоемы с талыми водами, дождями, недостаточно очищенными стоками промышленных предприятий. 

Сотни лет назад, когда вода содержала только естественные природные соединения, достаточно было отфильтровать ее от мусора через, например, песчаный фильтр. Сейчас вряд ли найдется человек, который отважится пить такую воду. Вода из природных источников нуждается в тщательной многоэтапной очистке и подготовке.  

Как же это происходит в Самаре? В районе насосно-фильтровальных станций по дну примерно на середину реки выведены  водозаборы: огромные трубы диаметром больше человеческого роста, куда затекает вода. На водозаборы устанавливаются специальные защитные решетки, которые не дают рыбе попадать в трубу. На решетках пристраиваются ракушки и чтобы они не мешали работе водозаборных сооружений, решетки необходимо чистить. Это делают водолазы. 

Воду, которая затекла в трубы, надо поднять с глубины на очистные сооружения на высоту около 70 метров (высота 20 этажного дома). Причем за сутки только на одной станции поднимается такой объем воды, которым можно заполнить более 150 олимпийских плавательных бассейнов. Сделать это могут только очень мощные электрические насосы, которые работают практически без перерыва. 

На очистных сооружениях вода сначала проходит через микрофильтры, где задерживаются водоросли, мусор, ракушечник, потом проводится первичное хлорирование, которое обеззараживает воду. Затем вода проходит процесс коагуляции, когда, говоря простым языком, молекулы реагента притягивают к себе молекулы грязи и выпадают в осадок. Затем воду вновь фильтруют и хлорируют повторно перед подачей в город. 

О повторном хлорировании надо рассказать отдельно. Вода от станции водоподготовки до квартир жителей проходит десятки километров по трубам. Часть труб новые, а часть, в том числе в некоторых домах, не менялась очень давно. Чтобы быть уверенным, что в процессе транспортировки вода останется безопасной, ее вторично хлорируют минимальной дозой, достаточной для того, чтобы вода в кране была питьевой.

Лайфхак: Чтобы хлор ушел из воды, надо дать воде постоять в открытом сосуде минут 10-15, и хлор (а как вы знаете, хлор – летучее вещество) исчезнет. 

Лайфхак: Иногда жители жалуются, что вода из крана течет «тухлая». Речь идет о случаях, когда вода застоялась в кране (например, рано утром). Чтобы вода была свежей, надо ей дать немного стечь, пока она не станет действительно холодной

Одна из четырех станций водоподготовки, которая подает воду в Куйбышевский район, отличается от остальных. Здесь воду добывают из подземных источников глубиной более 30 метров. Вода из-под земли хороша тем, что защищена от воздействия человека, практически чистая. Но она сильно минерализована, почти минеральная, и в ней много железа. Поэтому требуется иной подход к подготовке. Главное – обезжелезивание за счет наполнения воды кислородом (аэрации). Перед подачей жителям воду обязательно обеззараживают – хлорируют. 

Минерализованная вода безопасна для здоровья, но приносит неудобство в использовании домашней техники. Для того чтобы вода стала мягкой, ее надо дополнительно очищать от минеральных солей. Но строительство такой станции умягчения – очень дорогое мероприятие, которое неминуемо увеличит плату за воду для всех жителей города. Специалисты приняли другое решение – построить  водоводы, которые будут подавать мягкую воду из Волги в достаточном количестве, чтобы она заменила воду из скважин. Такой воды будет хватать на всех жителей Самары, учитывая грандиозные масштабы строительства и увеличение жилья на многие годы вперед. 

Кстати, в системе городского водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций предусмотрены резервуары чистой воды. Это огромные емкости, находящиеся под землей во всех районах. Вода в них постоянно обновляется. 

За всеми этапами подготовки воды тщательно следят специалисты специального Испытательного центра контроля качества природной и питьевой воды (ИЦКВ). Они берут воду на проверку из источника, на каждом этапе ее подготовки, перед выпуском воды в город, из резервуаров чистой воды. Это позволяет в случае необходимости скорректировать технологический процесс, чтобы вода на выходе со станций оставалась стандартного, постоянного качества. Ежегодно сотрудники ИЦКВ делают почти 200 000 анализов! 

Лайфхак: Если вы продолжаете беспокоиться о качестве воды, вы можете пользоваться фильтрами. Специалисты рекомендуют самые простые, угольные, которые забирают из воды всё ненужное и даже улучшают её вкус. Внимание! Необходимо строго следить за правилами и сроками эксплуатации любого фильтра, иначе он перестанет воду очищать. Наоборот, из фильтра в воду будут переходить вредные примеси.  

Теперь вы точно знаете, что вода в наших кранах питьевая, что процесс подготовки воды – очень длительный и трудоемкий, требует больших затрат на электроэнергию, реагенты, оборудование. 

Лайфхак: Для того чтобы экономить воду и средства на ее оплату, необходимо установить дома приборы учета. Кто этого не сделал или нерегулярно подает показания счётчиков, по действующему законодательству оплачивает больше, чем потребляет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
55
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2 ноября 2021  10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
466
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1 ноября 2021  13:52
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
544
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
1 ноября 2021  11:25
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
454
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
1 ноября 2021  09:08
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
541
Весь список