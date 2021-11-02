Хочу всё знать: учебный год с «РКС-Самара»

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Во все времена люди пили воду, которую было легче всего найти: из рек, озер, родников. А знаете ли вы, что и сейчас более 90% жителей Самары пьют воду из Волги как 100, 200, 300 лет назад? Только перед тем, как попасть в водопроводные краны наших квартир, вода проходит сложную многоступенчатую очистку на специальных «водопроводных заводах» - насосно-фильтровальных станциях.

Для Самары из Волги воду забирают три такие станции. Каждая из них имеет свою особенность, но именно здесь вода становится питьевой! В отдельных районах, таких как Куйбышевский, пос. Управленческий и пос. Красная Глинка, воду добывают из подземных скважин.

Некоторые, даже взрослые, люди не понимают, почему за воду, которая течет из крана, надо платить. Казалось бы – вон она, вода, целая Волга. Но это все равно, что бесплатно брать в магазине яблоки, ведь они растут на деревьях сами. Дело в том, что вода в природных источниках всегда содержит массу микроорганизмов, химических веществ неприродного происхождения, нефтепродукты, которые попадают водоемы с талыми водами, дождями, недостаточно очищенными стоками промышленных предприятий.

Сотни лет назад, когда вода содержала только естественные природные соединения, достаточно было отфильтровать ее от мусора через, например, песчаный фильтр. Сейчас вряд ли найдется человек, который отважится пить такую воду. Вода из природных источников нуждается в тщательной многоэтапной очистке и подготовке.

Как же это происходит в Самаре? В районе насосно-фильтровальных станций по дну примерно на середину реки выведены водозаборы: огромные трубы диаметром больше человеческого роста, куда затекает вода. На водозаборы устанавливаются специальные защитные решетки, которые не дают рыбе попадать в трубу. На решетках пристраиваются ракушки и чтобы они не мешали работе водозаборных сооружений, решетки необходимо чистить. Это делают водолазы.

Воду, которая затекла в трубы, надо поднять с глубины на очистные сооружения на высоту около 70 метров (высота 20 этажного дома). Причем за сутки только на одной станции поднимается такой объем воды, которым можно заполнить более 150 олимпийских плавательных бассейнов. Сделать это могут только очень мощные электрические насосы, которые работают практически без перерыва.

На очистных сооружениях вода сначала проходит через микрофильтры, где задерживаются водоросли, мусор, ракушечник, потом проводится первичное хлорирование, которое обеззараживает воду. Затем вода проходит процесс коагуляции, когда, говоря простым языком, молекулы реагента притягивают к себе молекулы грязи и выпадают в осадок. Затем воду вновь фильтруют и хлорируют повторно перед подачей в город.

О повторном хлорировании надо рассказать отдельно. Вода от станции водоподготовки до квартир жителей проходит десятки километров по трубам. Часть труб новые, а часть, в том числе в некоторых домах, не менялась очень давно. Чтобы быть уверенным, что в процессе транспортировки вода останется безопасной, ее вторично хлорируют минимальной дозой, достаточной для того, чтобы вода в кране была питьевой.

Лайфхак: Чтобы хлор ушел из воды, надо дать воде постоять в открытом сосуде минут 10-15, и хлор (а как вы знаете, хлор – летучее вещество) исчезнет.

Лайфхак: Иногда жители жалуются, что вода из крана течет «тухлая». Речь идет о случаях, когда вода застоялась в кране (например, рано утром). Чтобы вода была свежей, надо ей дать немного стечь, пока она не станет действительно холодной.

Одна из четырех станций водоподготовки, которая подает воду в Куйбышевский район, отличается от остальных. Здесь воду добывают из подземных источников глубиной более 30 метров. Вода из-под земли хороша тем, что защищена от воздействия человека, практически чистая. Но она сильно минерализована, почти минеральная, и в ней много железа. Поэтому требуется иной подход к подготовке. Главное – обезжелезивание за счет наполнения воды кислородом (аэрации). Перед подачей жителям воду обязательно обеззараживают – хлорируют.

Минерализованная вода безопасна для здоровья, но приносит неудобство в использовании домашней техники. Для того чтобы вода стала мягкой, ее надо дополнительно очищать от минеральных солей. Но строительство такой станции умягчения – очень дорогое мероприятие, которое неминуемо увеличит плату за воду для всех жителей города. Специалисты приняли другое решение – построить водоводы, которые будут подавать мягкую воду из Волги в достаточном количестве, чтобы она заменила воду из скважин. Такой воды будет хватать на всех жителей Самары, учитывая грандиозные масштабы строительства и увеличение жилья на многие годы вперед.

Кстати, в системе городского водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций предусмотрены резервуары чистой воды. Это огромные емкости, находящиеся под землей во всех районах. Вода в них постоянно обновляется.

За всеми этапами подготовки воды тщательно следят специалисты специального Испытательного центра контроля качества природной и питьевой воды (ИЦКВ). Они берут воду на проверку из источника, на каждом этапе ее подготовки, перед выпуском воды в город, из резервуаров чистой воды. Это позволяет в случае необходимости скорректировать технологический процесс, чтобы вода на выходе со станций оставалась стандартного, постоянного качества. Ежегодно сотрудники ИЦКВ делают почти 200 000 анализов!

Лайфхак: Если вы продолжаете беспокоиться о качестве воды, вы можете пользоваться фильтрами. Специалисты рекомендуют самые простые, угольные, которые забирают из воды всё ненужное и даже улучшают её вкус. Внимание! Необходимо строго следить за правилами и сроками эксплуатации любого фильтра, иначе он перестанет воду очищать. Наоборот, из фильтра в воду будут переходить вредные примеси.

Теперь вы точно знаете, что вода в наших кранах питьевая, что процесс подготовки воды – очень длительный и трудоемкий, требует больших затрат на электроэнергию, реагенты, оборудование.

Лайфхак: Для того чтобы экономить воду и средства на ее оплату, необходимо установить дома приборы учета. Кто этого не сделал или нерегулярно подает показания счётчиков, по действующему законодательству оплачивает больше, чем потребляет.