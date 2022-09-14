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ГЖИ СО проводит конкурс «Лидер ЖКХ»

14 сентября 2022 17:14
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Конкурс «Лидер ЖКХ» выявляет лучшие организации, работающие в такой непростой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство.

С 2011 года Инспекцией проводится конкурс «Лидер ЖКХ». С тех пор в нём приняли участие уже многие десятки управляющих организаций, ТСЖ и муниципальных образований нашего региона. Организатором конкурса выступает Инспекция.

В комиссию по подведению итогов, помимо работников Инспекции, входят и представители общественных организаций, занятых в сфере ЖКХ. Конкурс традиционно проходит по трём номинациям: «Лучшая управляющая организация», «Лучший орган местного самоуправления» и «Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив)».

Конкурс «Лидер ЖКХ» выявляет лучшие организации, работающие в такой непростой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Критерии, по которым комиссия оценивает деятельность УК, ТСЖ и органы местного самоуправления, в целом отражают объективную картину деятельности участников конкурса. Принимаются во внимание и объём работы участника – площадь помещений в управлении, и качество исполнения предписаний Инспекции, и размер штрафных санкций за исследуемый период, и многое другое. В целом за десять лет видно значительное улучшение качества работы управляющих организаций. Конкурс помогает гражданам сориентироваться при выборе или при смене управляющей организации. Результаты конкурса, выводы конкурсной комиссии влияют на рейтинг компании - участника конкурса.

В конкурсе активно принимают участие не только самарские организации, но и компании и ТСЖ из других городов и сельских поселений области. Зачастую именно не самарские организации завоёвывают первые места во всех трёх номинациях конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 ноября 2022 года. Подведение итогов планируется на конец ноября.

 

Фото:   ГЖИ СО

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