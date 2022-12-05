Я нашел ошибку
Главные новости:
Маркировка пива будет вводиться поэтапно.
Самарские производители пива активно готовятся к маркировке
Это совершенно новый автомобиль, без пробега.
Волонтеры передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости
Очень часто отлов собак перерастает в операцию по их спасению. На прошлой неделе сразу несколько спасательных операций прошло в Промышленном районе.
В Самаре служба отлова безнадзорных животных спасла из норы новорожденных щенков
В 4 раза за полгода.
Тольяттинская компания «СВХК» увеличила свою производительность с помощью бережливого производства
Достоверность показаний приборов учета газа населения приобретает особую значимость в конце каждого календарного года.
ГЖИ СО информирует о необходимости передачи показаний приборов учета газа в декабре
Военной экипировкой и предметами первой необходимости наши военнослужащие будут обеспечены, но средства защиты лишними не бывают.
Сельхозпроизводители и жители Камышлинского района закупили средства защиты для наших мобилизованных
На сегодняшний день работы выполнены на 60%.
В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники
Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается.
На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой в Самаре возобновлено движение по одной полосе
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
В "МТЛ Арене" пройдет первенство Самарской области по дзюдо
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

ГЖИ СО информирует о необходимости передачи показаний приборов учета газа в декабре

5 декабря 2022 18:19
98
Достоверность показаний приборов учета газа населения приобретает особую значимость в конце каждого календарного года.

Достоверность показаний приборов учета газа населения приобретает особую значимость в конце каждого календарного года.

Граждане по различным причинам не всегда вовремя передают показания газовых счетчиков, что при закрытии годового объема поставки газа вынужденно приводит к начислению по лицевому счету задолженности исходя из среднемесячного объема расхода газа или по нормативу потребления (п.31 Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»). Такие начисления обычно превышают объем фактического потребления газа по счетчику, что в последующем может вызвать социальную напряженность у жителей.

Государственная жилищная инспекция Самарской области информирует о необходимости передачи показаний приборов учета газа в ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в декабре 2022 года любым из способов:

1. Передача показаний по фотографии счетчика газа.
Для передачи показаний этим способом необходимо сфотографировать счетчик газа так, чтобы были отчетливо видны цифры показаний и серийный номер.
Полученную фотографию с помощью Viber/WhatsApp/Telegram отправьте на номер 8 917 142 5777 или на электронную почту pokazaniya@samgas.ru.

2. Передача показаний по номеру счетчика газа.
Для передачи показаний необходимо с помощью Viber/WhatsApp/Telegram отправить сообщение на номер 8 917 142 5777 следующего содержания «номер счетчика» пробел «показания». Данные пишутся без кавычек. Например, 26577 4175, где 26577 - номер счетчика газа, 4175 - показания прибора учета газа в целых метрах кубических, до запятой.
Показания в приведенном формате также могут быть переданы через электронную почту pokazaniya@samgas.ru.

3. Передача показаний по адресу абонента.
Для передачи показаний необходимо с помощью Viber/WhatsApp/Telegram отправить сообщение на номер 8 917 142 5777 следующего содержания «адрес абонента» пробел «показания». Данные пишутся без кавычек. Например: г. Самара, ул. Водников, д.24, кв.12 4175, где г. Самара, ул. Водников, д.24, кв.12 - адрес абонента, 4175 - показания прибора учета газа в целых метрах кубических, до запятой.
Показания в приведенном формате также могут быть переданы через электронную почту pokazaniya@samgas.ru.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
212
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
5 декабря 2022  13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
526
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
5 декабря 2022  12:52
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
205
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
5 декабря 2022  10:44
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
246
В Самарской области вводится единое пособие для семей с детьми
5 декабря 2022  09:55
В Самарской области вводится единое пособие для семей с детьми
231
Весь список