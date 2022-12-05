ГЖИ СО информирует о необходимости передачи показаний приборов учета газа в декабре

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Достоверность показаний приборов учета газа населения приобретает особую значимость в конце каждого календарного года.

Граждане по различным причинам не всегда вовремя передают показания газовых счетчиков, что при закрытии годового объема поставки газа вынужденно приводит к начислению по лицевому счету задолженности исходя из среднемесячного объема расхода газа или по нормативу потребления (п.31 Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»). Такие начисления обычно превышают объем фактического потребления газа по счетчику, что в последующем может вызвать социальную напряженность у жителей.

Государственная жилищная инспекция Самарской области информирует о необходимости передачи показаний приборов учета газа в ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в декабре 2022 года любым из способов:

1. Передача показаний по фотографии счетчика газа.

Для передачи показаний этим способом необходимо сфотографировать счетчик газа так, чтобы были отчетливо видны цифры показаний и серийный номер.

Полученную фотографию с помощью Viber/WhatsApp/Telegram отправьте на номер 8 917 142 5777 или на электронную почту pokazaniya@samgas.ru.



2. Передача показаний по номеру счетчика газа.

Для передачи показаний необходимо с помощью Viber/WhatsApp/Telegram отправить сообщение на номер 8 917 142 5777 следующего содержания «номер счетчика» пробел «показания». Данные пишутся без кавычек. Например, 26577 4175, где 26577 - номер счетчика газа, 4175 - показания прибора учета газа в целых метрах кубических, до запятой.

Показания в приведенном формате также могут быть переданы через электронную почту pokazaniya@samgas.ru.



3. Передача показаний по адресу абонента.

Для передачи показаний необходимо с помощью Viber/WhatsApp/Telegram отправить сообщение на номер 8 917 142 5777 следующего содержания «адрес абонента» пробел «показания». Данные пишутся без кавычек. Например: г. Самара, ул. Водников, д.24, кв.12 4175, где г. Самара, ул. Водников, д.24, кв.12 - адрес абонента, 4175 - показания прибора учета газа в целых метрах кубических, до запятой.

Показания в приведенном формате также могут быть переданы через электронную почту pokazaniya@samgas.ru.



