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ГЖИ Самарской области проверила работу УК Самары

25 февраля 2025 15:36
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Провели проверку по обращениям жителей района поступивших главе города Ивану Носкову на встрече с жителями.

24 февраля Государственная жилищная инспекция Самарской области совместно с администрацией Советского района Самары провела проверку по обращениям жителей района поступивших главе города Самара Ивану Носкову на встрече с жителями. С заявителями встретились заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Федюкин и глава Советского района Самары Вадим Бородин.

«В рамках поручения губернатора Самарской области проводим мероприятия по упорядочению работы управляющих организаций. Меры контроля направлены на повышение ответственности управляющих организаций в предоставлении качественных услуг», - сказал заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Федюкин.

Жителей дома 105А по ул. Аврора беспокоят постоянные засоры канализации. Собственникам жилых помещений и управляющей организации, с которой собственники заключили договор на обслуживание дома, даны рекомендации заменить канализационные стояки диаметром 110 мм, включив эти работы в план текущего ремонта на 2025 год. 

В доме 7 по ул. Ратнера в тепловом узле установлен регулятор, тепло подается по нормативу, но часть жителей это не устраивает, хотят более высокую температуру в своих квартирах. ГЖИ Самарской области обследовали тепловой пункт дома, температура подается в соответствии с нормативом, замерена температура в квартире, она тоже соответствует нормативным значениям в жилых помещениях не ниже +18ºС (в угловых комнатах не ниже + 20ºС). Управляющей компании даны поручения вынести на общее собрание собственников помещений данного многоквартирного дома вопрос по утеплению межпанельных швов.

Жительница обратившаяся на встрече с главой Самары Иваном Носковым с просьбой устранить постоянный шум из подвала дома 105 по ул. Мориса Тореза на встрече присутствовать не смогла. Тем не менее обследование подвала проведено, посторонних шумов не выявлено, проведены беседы с соседями, они об этой проблеме слышали впервые. 

Вопрос о работе управляющих компаний обсуждался на оперативном совещании в Правительстве региона, которое провел Губернатор Вячеслав Федорищев. От услуг недобросовестных управляющих компаний будут отказываться. Глава региона дал поручение усилить контроль в этой сфере, а также проработать возможность внести изменения в нормативную базу, чтобы решения о дисквалификации недобросовестных компаний можно было принимать быстрее. 

По вопросам неудовлетворительной работы своей управляющей компании или ТСЖ жителям следует обращаться в ГЖИ Самарской области через систему «ГИС ЖКХ». Ппри получении обращения ГЖИ необходимо идентифицировать личность, это является основанием для проверки фактов, изложенных в сообщении. Отслеживать новости, в т.ч. по принятым мерам в отношении недобросовестных УК и ТСЖ, можно в социальных сетях: https://t.me/GZHISamara, https://vk.com/public168217090, https://ok.ru/group/60949939224724.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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