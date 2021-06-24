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Госжилинспеция продолжает проверки состояния вентиляционных каналов в МКД

24 июня 2021 15:04
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В ходе рейдов специалисты дают рекомендации собственникам помещений по мерам предосторожности при пользовании газовыми приборами. 

Госжилинспекция совместно с управляющими организациями продолжает проверки состояния вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Мероприятия проводятся в рамках месячника по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО), который проводится по распоряжению Дмитрия Азарова.

В ходе рейдов специалисты дают рекомендации собственникам помещений по мерам предосторожности при пользовании газовыми приборами. 

Так, по заявке жильцов дома № 47 по ул. Коммунистической в Новокуйбышевске была проведена внеплановая прочистка вентиляционного канала после ремонта кровли. 

«Моя квартира находится на последнем этаже, и мне важно было убедиться, что с вентканалом всё в порядке. УК по заявке провела профилактическую чистку, после чего ещё раз проверили тягу, она у меня в норме», – рассказал жилец квартиры № 52 Сергей Ямин. 

«Тягу в вентиляционном канале жилец может проверить самостоятельно. Для этого можно приложить к решётке лист лёгкой бумаги, предварительно открыв окно на проветривание: если тяга хорошая, лист бумаги пристанет к решётке вентиляционного канала», – пояснил Сергей Воронин, инженер УК «ЖУК».

По словам специалиста ГЖИ Елены Макаровой, в ходе месячника в Новокуйбышевске обследовано 58 многоквартирных домов совместно со «Средневолжской газовой компанией» и 95 домов совместно с управляющими организациями. Выявлено одно нарушение, которое было оперативно устранено. 

Стоит отметить, что если есть подозрения в отсутствии тяги, собственник помещения может позвонить в управляющую организацию. Телефон указан на платёжной квитанции. По заявке жильца сотрудники УК или подрядной организации организуют проверку тяги с помощью специальных приборов и при необходимости прочистят вентиляционный канал. Проверка газового оборудования и вентиляционных каналов обязательны. Собственник помещения в МКД обязан по закону обеспечить доступ представителей специализированных организаций к газовому оборудованию. О предстоящих проверках жильцов уведомляют заранее. Для этого на информационных досках, у входных дверей дома размещают объявления. Если у жильца нет возможности в указанное время быть дома, то о визите специалистов он может договориться в удобное для него время.

 

Фото:   пресс-служба облправительства 

Теги: вентиляционные каналы Госжилинспеция проверка

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