Глава Октябрьска поблагодарила ЕЭС-Гарант за реализацию проекта модернизации уличного освещения

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Глава г.о.Октябрьск Александра Гожая вручила Самарскому филиалу ООО «ЕЭС-Гарант» благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в рамках проекта по модернизации уличного освещения. В декабре 2020 года компания в рамках энергосервисного контракта установила 1652 современных энергосберегающих светильника на улицах муниципалитета, без привлечения бюджетных средств. Оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии в течение пяти лет.

По оценкам специалистов, реализация проекта позволила сократить расходы на оплату электроэнергии до 70%, а за пять лет сумма экономии составит 37 млн рублей.

«Особенно хочу отметить индивидуальный подход, оперативность в принятии решений и гарантированное выполнение взятых на себя обязательств», - отметила глава Октябрьска Александра Гожая.

Напомним, что Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» уже реализовал ряд энергосервисных контрактов в регионе. В частности, специалистами компании выполнены работы по модернизации освещения в селе Богатое и Жигулевске. Общий размер экономии для этих населенных пунктов составит порядка 150 млн рублей.