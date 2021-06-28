Гидравлические испытания теплосей: в Кировском и Промышленном районах будет приостановлена подача горячей воды

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В срок с 30 июня по 13 июля 2021 года ПАО «Т Плюс» запланировано проведение гидравлических испытаний 3-й и 4-й тепломагистралей Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций части Промышленного и Кировского районов в границах улиц: Ракитовское шоссе – ул. Мелекесская – ул. Магистральная – ул. Литвинова – Конный проезд - ул. Земеца – ул. Воеводина – ул. Товарная – пр.К.Маркса – ул. Алма-Атинская – ул. Стара-Загора – пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Ново-Вокзальная – ул. Солнечная – ул. Ташкентская.

Опрессовки проводятся в межотопительный период и призваны выявлять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей. В период испытаний трубы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.