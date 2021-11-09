Где в Самаре временно отключат горячую воду

196

В рамках реконструкции транспортной развязки на Ново-Садовой и Советской Армии подрядная организация 11 ноября будет проводить работы на сетях водоснабжения с отключением абонентов.

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации. 11 ноября 2021 года подрядная организация будет проводить переврезку водовода диаметром 700 мм.

В связи с этим 11 ноября с 09:00 до конца дня (ориентировочно до 23:59) будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: Ботанический пер., 3-100; ул. Волгодонская, 1-57; ул. Днепростроевская, 1-41; ул. Донбасская, 13-43а; ул. Парашютная, 2-15; Восточный пер., 28,26; ул. Финская, 96,85,83,81,77; ул. 6-ая Радиальная, 9,28,28а; ул. Кольцевая, 163; ул. 5-ая Радиальная, 1-36; ул. Гастелло, 1-11; пер. Арцыбушевский, 1-13; пер. Никитинский, 1-13; ул. Тихвинская, 7,8; ул. 6-ая Радиальная, 25-63; ул. Кольцевая, 98,100,102,165; ул. 5-ая Радиальная, 10-36; ул. Академика Павлова, 101. ул. Советской Армии 204а.

Жителям рекомендуется сделать запас воды. «РКС-Самара» установит бойлер с питьевой водой по адресу ул. Кольцевая, 163.