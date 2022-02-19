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Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

19 февраля 2022 17:36
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 19 на 20 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Полевая от Садовой в сторону Волжского проспекта,
- Галактионовская от Ульяновской до Вилоновской,
- Ярмарочная от Молодогвардейской до Самарской, 
- Клиническая, 
- Аксакова от Коммунистической до  Чернореченской,  
- Молодогвардейская от  Невской до Полевой, 
- Ерошевского от Часовой до Ново-Садовой, 
- Черноречнская от Аксакова до Спортивной, 
- Аэродромная от Авроры до Промышленности, 
- Ново-Вокзальная от проспекта Карла Маркса до Нагорной, 
- Победы от XXII Партсъезда в сторону Гагарина, 
- Пражская от Банной до 5-го квартала и от Московского шоссе до рынка,
- Баженова от 2-го квартала до Красноглинкого шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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