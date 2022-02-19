Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

В ночь с 19 на 20 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Полевая от Садовой в сторону Волжского проспекта,
- Галактионовская от Ульяновской до Вилоновской,
- Ярмарочная от Молодогвардейской до Самарской,
- Клиническая,
- Аксакова от Коммунистической до Чернореченской,
- Молодогвардейская от Невской до Полевой,
- Ерошевского от Часовой до Ново-Садовой,
- Черноречнская от Аксакова до Спортивной,
- Аэродромная от Авроры до Промышленности,
- Ново-Вокзальная от проспекта Карла Маркса до Нагорной,
- Победы от XXII Партсъезда в сторону Гагарина,
- Пражская от Банной до 5-го квартала и от Московского шоссе до рынка,
- Баженова от 2-го квартала до Красноглинкого шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!