Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

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В ночь с 19 на 20 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Полевая от Садовой в сторону Волжского проспекта,

- Галактионовская от Ульяновской до Вилоновской,

- Ярмарочная от Молодогвардейской до Самарской,

- Клиническая,

- Аксакова от Коммунистической до Чернореченской,

- Молодогвардейская от Невской до Полевой,

- Ерошевского от Часовой до Ново-Садовой,

- Черноречнская от Аксакова до Спортивной,

- Аэродромная от Авроры до Промышленности,

- Ново-Вокзальная от проспекта Карла Маркса до Нагорной,

- Победы от XXII Партсъезда в сторону Гагарина,

- Пражская от Банной до 5-го квартала и от Московского шоссе до рынка,

- Баженова от 2-го квартала до Красноглинкого шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!