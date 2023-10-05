«Газпром газораспределение Самара»: в Жигулевске введен в эксплуатацию распределительный газопровод

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 2,1 км для газификации семи садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Жигулевске.

Газовые сети построены в рамках догазификации до границ СНТ «40 лет Октября», «Пионер», «Дружба-2», «Дружба-3», «Связь-1», «Дубки» и «Спутник».

«В настоящее время жители СНТ готовят домовладения к приему газа. На сегодня «Газпром газораспределение Самара» догазифицировал 25 СНТ», — отметил начальник службы догазификации ООО «Газпром газораспределение Самара» Александр Мурашов, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».

Фото предоставлено ООО «Газпром газораспределение Самара»