Февральские морозы довели до критического состояния систему водоснабжения Куйбышевского района Самары

114

В конце февраля на водопроводных линиях части Куйбышевского района Самары произошёл технологический сбой. В момент строительства трубы здесь были уложены практически на поверхности земли, а на некоторых участках – даже по воздуху. Из-за крайне низкой температуры воздуха они промёрзли. Без воды оказалось 25 многоквартирных домов.

Сети водоснабжения в этом районе «РКС-Самара» приняли в эксплуатацию в конце 2020 года. В феврале 2021 года в экстренном порядке были созданы дополнительные бригады. Более 20 человек и 7 единиц техники в течение трёх дней – 23, 24 и 25 февраля – работали в круглосуточном режиме, восстанавливая водоснабжение в жилых домах Куйбышевского района.

Систему запустили 25 февраля, в большинстве домов холодное водоснабжение уже есть. В некоторых местах наблюдаются перебои с поставкой воды из-за локальных промерзаний, в том числе на вводах в здание. Бригады «РКС-Самара» обследуют проблемные адреса, поступающие в диспетчерскую от УК и жителей, отогревают трубы. Все работы ведутся в тесном взаимодействии с администрацией района.

На 3 марта не восстановлено нормальное водоснабжение по нескольким адресам, где требуется перекладка труб, в том числе под дорожным полотном. Отогреть эти трубы уже невозможно. В ближайших планах «РКС-Самара» – обследование и паспортизация всей системы водоснабжения района. По результатам будет составлен план перекладок наиболее аварийных участков трубопроводов. Особое внимание будет уделено «воздушкам» – трубам холодного водоснабжения, проложенным по воздуху.

Для проведения работ в Куйбышевском районе часть аварийных бригад была переброшена из центра города, где за конец февраля и первые дни марта также возникли проблемы с водоснабжением из-за сильных морозов. Сотрудники «РКС-Самара» понимают положение, в котором оказались жители, приносят извинения за неудобства и делают все возможное, чтобы все накопившиеся проблемы были решены в ближайшее время.

Напоминаем, что сообщить о проблемах можно по телефонам диспетчерской 334-75-12 и 336-86-51, по т. +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту vodasignal@samcomsys.ru (без обратной связи). Через Твиттер принимаются сообщения только в рабочее время и только от жителей.