ФАС проанализирует появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о росте цен на отопление для граждан

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Федеральная антимонопольная служба проанализирует появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о росте цен на отопление для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В ведомстве посоветовали обращаться в Государственную жилищную инспекцию, если гражданин считает цену в итоговой квитанции за ЖКУ завышенной из-за неправильных расчетов.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию.

По данным ФАС, в 2021 году изменение размера платы граждан за комуслуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами – на 1,9 %, что соответствует параметрам, утвержденным правительством.