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«ЭнергосбыТ Плюс»:  завершен прием заявок на конкурс «Старший по дому – надежный партнер»

31 октября 2023 18:12
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Его цель – определить самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер». Его цель – определить самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди председателей советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

«Благодаря этому конкурсу у активных горожан появилась возможность проявить свои лучшие организаторские качества. Хорошая работа должна быть вознаграждена, поэтому победителей ожидают полезные подарки», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Итоги конкурса «Старший по дому — надёжный партнёр» будут подведены в декабре 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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