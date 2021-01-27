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«ЭнергосбыТ Плюс» запустил личные кабинет клиента  для юридических лиц и собственников нежилых помещений

27 января 2021 15:30
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Новый дистанционный онлайн-сервис призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл личный кабинет клиента для юридических лиц и собственников нежилых помещений. Новый дистанционный онлайн-сервис призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов.

Личный кабинет разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает конфиденциальность информации. В личном кабинете клиент может просматривать баланс по каждому договору, подключать дополнительные договоры, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, переходить на электронный документооборот, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. Кроме того, на этой площадке можно без комиссии оплачивать счета за отопление и горячую воду при помощи банковской карты.

Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» www.samara.esplus.ru, выбрать раздел «Для бизнеса» и кликнуть на вкладку «Личный кабинет». После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты могут добавить свои договоры в созданные учетные записи.


 

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Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!

Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.


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