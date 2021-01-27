«ЭнергосбыТ Плюс» запустил личные кабинет клиента  для юридических лиц и собственников нежилых помещений

116

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл личный кабинет клиента для юридических лиц и собственников нежилых помещений. Новый дистанционный онлайн-сервис призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов.



Личный кабинет разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает конфиденциальность информации. В личном кабинете клиент может просматривать баланс по каждому договору, подключать дополнительные договоры, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, переходить на электронный документооборот, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. Кроме того, на этой площадке можно без комиссии оплачивать счета за отопление и горячую воду при помощи банковской карты.

Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» www.samara.esplus.ru, выбрать раздел «Для бизнеса» и кликнуть на вкладку «Личный кабинет». После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты могут добавить свои договоры в созданные учетные записи.



