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«ЭнергосбыТ Плюс» направил в ГЖИ региона информацию по 19 МКД Самарской области с неисправными тепловыми узлами.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения у ряда обслуживающих организаций Самарской области
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«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения у ряда обслуживающих организаций Самарской области

26 марта 2025 16:33
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«ЭнергосбыТ Плюс» направил в ГЖИ региона информацию по 19 МКД Самарской области с неисправными тепловыми узлами.

«ЭнергосбыТ Плюс» направил в Госжилинспекцию региона информацию по 19 многоквартирным домам Самарской области с неисправными тепловыми узлами. Они не подготовлены к прохождению отопительного сезона и функционируют без разрешения Ростехнадзора, а тепловую энергию получают за счёт самовольного подключения к сетям энергокомпании.

Текущее состояние систем теплоснабжения этих домов влечёт за собой серьёзный риск возникновения аварийных ситуаций на внутридомовом оборудовании и, как следствие, причинения вреда имуществу, жизни и здоровью жителей. Сотрудники тепловой инспекции составили развёрнутые рекомендации, которые письменно направили в обслуживающие организации.

«Примечательно, что некоторые из этих обслуживающих организаций ежемесячно платят штрафы за имеющиеся нарушения вместо того, чтобы выполнить все требования законодательства и обеспечить безопасное и качественное теплоснабжение клиентов. Надо полагать, что финансовая нагрузка в данном случае ложится именно на жильцов», — обратил внимание директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Руководство энергокомпании обращает внимание, что собственники жилья могут контролировать процесс устранения всех замечаний и оформления документов со стороны обслуживающей организации. Таким образом, горожане могут воздействовать на управляющие компании, не дожидаясь ухудшения качества предоставления коммунальных услуг и санкций со стороны контролирующих органов.

Замечания выявлены по следующим многоквартирным домам региона:

- г. Самара, Московское шоссе, д. 45, 47, 49, 51, 53; ул. Санфировой, д. 99; ул. Гастелло, д. 49 (ТСН «Город Мира»);

- г. Самара, ул. Ленинская, д. 151 (ООО «Самарский коммунальный сервис»);

- г. Самара, ул. Осипенко, д. 38 (ТСН «Портал Билдинг»);

- г. Самара, ул. Галактионовская, д. 165 (ТСН «Галактионовская 165»);

- г. Самара, ул. Ленинская, д.119/Рабочая, д. 43 (ТСЖ «Материк Сервис»);

- г. Самара, Студенческий переулок, д. 3а (ТСН «Студенческий 3а»);

- г. Самара, ул. Советской Армии, д. 117; ул. Советской Армии, д. 117а (ООО УК «63 Регион»);

- г. Самара, ул. Мяги, 24б (ТСН «ТСЖ Мяги 24б»);

- г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98А секция 3,4,5 (ООО «Эксперт Плюс»);

- г. Самара, ул. Майская, д. 5 секция 2; ул. Майская, д. 7 секция 3,4 (ООО УК «Квартал НД»);

- г. Тольятти, Приморский б-р, д. 61 (ООО «Управление ЖКХ»);

- г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 35а (ООО УК «Юго-Запад»).

Теги: Самара Т ПЛЮС

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