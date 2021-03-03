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«ЭнергосбыТ Плюс» выставил квитанции с призовым зачислением средств для победителей акции «В Новый год – без долгов!»

3 марта 2021 14:11
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Победившие в акции, в марте получат квитанции на оплату услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения с призовым вычетом 1 000 рублей.

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», победившие в акции «В Новый год – без долгов!», в марте получат квитанции на оплату услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения с призовым вычетом 1 000 рублей. В числе счастливчиков 250 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. 

Напомним, в декабре 2020 года энергосбытовая компания провела традиционную акцию «В Новый год – без долгов!», по условиям которой жителям региона необходимо было в срок до 31 декабря 2020 года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. В акции приняли участие свыше 300 тысяч клиентов энергокомпании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подарком для них стало зачисление на лицевой счет клиента 1 000 рублей за оплату услуг теплоснабжения и ГВС за февраль 2021 года.

«Уверен, теплоэнергия от нашей компании стала хорошим подарком для добросовестных клиентов. Призываю остальных участников и тех, кто еще не проверил свою удачу с «ЭнергосбыТ Плюс», своевременно и в полном объеме оплачивать тепло, следить за нашими акциями и участвовать в них», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Энергетики напоминают, что оплатить квитанции за тепло и ГВС за февраль можно уже сегодня. Платежные документы в электронном виде доступны в личном кабинете. Логин и пароль от него размещены в предыдущей бумажной квитанции.

«В Новый год - без долгов!» - не единственная возможность для добросовестных клиентов получить призы от энергокомпании. Со всеми акциями можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru.

Лицевые счета победителей акции «В Новый год – без долгов!» (2020-2021)

Самара

30111987089, 30192902733, 30320561160, 30111109705, 30321371611,

30326355951, 30320204777, 30320864300, 30198039200, 30322520360,

30110139859, 30118037456, 30195588712, 30193168267, 30191948314,

30329077645, 30118040939, 30110838850, 30323959272, 30110022221,

30119067702, 30118862402, 30322324295, 30325066726, 30119165542,

30190264595, 30321172275, 30190168043, 30111949578, 30119043006,

30329905326, 30320816565, 30196514409, 30110007569, 30194646282,

30327164369, 30118032752, 30197139948, 30192241301, 30110934354,

30321265229, 30194086225, 30111187368, 30320577581, 30199567954,

30320547524, 30111930583, 30119153881, 30194934484, 30191626890,

30190501979, 30199490254, 30329334363, 30190388471, 30320583815,

30323302792, 30190743293, 30111894756, 30325017648, 30118963681,

30321016027, 30322660667, 30195328655, 30199100197, 30328763112,

30111017442, 30190952855, 30323673245, 30198189767, 30191797467,

30329486970, 30118844147, 30111045963, 30194214710, 30198542202,

30325350031, 30329479977, 30324216703, 30327066275, 30110985051,

30192867570, 30322216193, 30191732814, 30327563048, 30321948845,

30321971319, 30320730021, 30111068644, 30119839590, 30119180296,

30323221006, 30327032752, 30111116470, 30320121747, 30110812713,

30111000836, 30320264373, 30195065839, 30192164230, 30110059791,

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Тольятти

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Новокуйбышевск

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Сызрань

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