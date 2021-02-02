«ЭнергосбыТ Плюс» возобновляет взыскание пени за просрочку платежа

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В квитанции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» за услуги отопления и горячего водоснабжения за январь включены пени, образовавшиеся до 6 апреля 2020 года. Это связано с окончанием действия Постановления Правительства РФ №424, по которому они не взимались в течение прошлого года.

Также этот документ вводил мораторий до 1 января 2021 года на поверку индивидуальных приборов учета ГВС, срок которой истек после 1 апреля 2020 года. В январской квитанции плата за горячую воду и отопление (при наличии индивидуального прибора учета) рассчитана по среднемесячному объему потребления. В следующей «платежке» при отсутствии поверки расчет будет производиться по нормативу.

«Клиенты компании уже сегодня могут увидеть свою квитанцию в личном кабинете. С его помощью также можно получить информацию о задолженности или начисленных пени, погасить просроченные платежи. Сделать это быстро и безопасно можно в онлайн-режиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Напомним, что для доступа к личному кабинету клиенту необходимо использовать индивидуальные логин и пароль, размещенные на квитанции. Подробно об использовании сервиса можно узнать на официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» samara.esplus.ru.

