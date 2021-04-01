«ЭнергосбыТ Плюс» вернет добросовестным клиентам – участникам акции «Плати просто!» часть платежа за тепло и горячую воду

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С 1 апреля по 30 мая клиенты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг в рамках акции «Плати просто!».

Участником акции может стать любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от компании и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Ему необходимо лишь выполнить ряд простых условий:

- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);

- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;

- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.

Важным условием является отсутствие у участника акции задолженности перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» на дату ее начала и в период действия акции.

Получить «кэшбэк» можно только один раз по одному лицевому счет. Он разыгрывается среди клиентов, пожелавших принять участие в акции «Плати просто!», один раз в месяц с помощью генератора случайных чисел. Победители узнают о выигрыше из МЛК, и уже в июне им будет уменьшен платеж на сумму «кэшбэка».

Все подробности об акции можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции для клиентов».