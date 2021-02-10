«ЭнергосбыТ Плюс» упростил передачу показаний приборов учета ГВС для клиентов

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В квитанции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию за январь 2021 года добавлен QR-код для быстрой передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения (ГВС). Нововведение доступно для клиентов с 11-значным номером лицевого счета.

Энергокомпания постоянно повышает качество обслуживания, расширяя дистанционные каналы коммуникации. Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность, произвести оплату услуг отопления и ГВС, а также передать показания приборов учета.

- Развитие и цифровизация клиентских сервисов – один из приоритетов компании. За последний год мы предложили несколько новых онлайн-каналов взаимодействия для клиентов: как для граждан, так и для организаций. Надеемся, что жители региона оценят удобную опцию передачи показаний приборов учета и будут ей пользоваться, - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Обо всех имеющихся дистанционных сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте.