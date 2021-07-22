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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов Самары в рамках акции «Не копи долги».

Любой посетитель офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 мог получить консультацию от специалистов компании по вопросам урегулирования долгов и оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Напомним, что Дни проверки долгов для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» проходят ежегодно. В этом году мероприятие дало возможность горожанам пообщаться с одним из руководителей компании и найти решение в части урегулирования задолженности за тепло.

«Каждый из наших клиентов может попасть в трудную жизненную ситуацию. Каждый конкретный случай мы готовы рассмотреть индивидуально. Главное, чтобы сами клиенты не доводили ситуацию до крайности, а проявляли активность и вместе с нами находили оптимальное решение», - подчеркнул руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Руководство Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию. Узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента.