Я нашел ошибку
Главные новости:
Его цель – определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом.
«ЭнергосбыТ Плюс»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер»
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
10 октября в Самарской области местами небольшой дождь, возможен мокрый снег
Высокие технологии и 6 часов работы хирургов.
Самарские врачи провели сложную высокотехнологичную операцию подростку с прогрессирующим сколиозом
В Самаре благоустроят объект культурного наследия и молодежный центр.
Всероссийский урбанистический хакатон “Города” объявил победителей в Самаре
Возведение модульной амбулатории началось в июне. Сейчас в здании завершается монтаж инженерных коммуникаций, ожидается поставка мебели и оборудования.
В поселке Тимофеевка готовятся к  открытию новой врачебной амбулатории
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу с сотрясением мозга
Следующие показы оперы «Мастер и Маргарита» состоятся 6 и 7 декабря.
В САТОБ прошли три премьерных показа оперы «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского
В Самаре 99,4% жилых домов подключены к теплу.
Муниципалитеты отчитались Дмитрию Азарову  о старте отопительного сезона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.49
0.81
EUR 106.01
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер»

9 октября 2023 19:43
85
Его цель – определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом.

До 31 октября 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер». Его цель – определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом. На данный момент в энергокомпанию поступило 9 заявок.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года. Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

«Председатели советов многоквартирных домов выступают посредниками между ресурсоснабжающей организацией, обслуживающей организацией и жильцами. Наша общая задача – обеспечить комфорт и уют в домах горожан. Ее успешное решение во многом зависит от грамотной работы управдомов. В рамках профессионального конкурса мы поддержим самых грамотных и ответственных и отметим их ценными призами», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Для участия в конкурсе необходимо направить свою заявку на почту samara@esplus.ru. После этого всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты. Итоги конкурса «Старший по дому — надёжный партнёр» будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
05 октября 2023, 21:24
Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнили 16 новых автомашин в 2023 году
В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта... ЖКХ
558
Это дает возможность с первого числа каждого месяца узнавать актуальное начисление и оперативно оплачивать тепло.
03 октября 2023, 19:31
«ЭнергосбыТ Плюс»: свыше 70 тысяч клиентов Самарского филиала выбрали электронную квитанцию
Это дает возможность с первого числа каждого месяца узнавать актуальное начисление и оперативно оплачивать тепло. ЖКХ
808
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины.
03 октября 2023, 17:07
Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины. ЖКХ
688

В центре внимания
Самару почти всю подключили к теплу
9 октября 2023  13:56
Самару почти всю подключили к теплу
242
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
9 октября 2023  12:09
В Самаре названы требования к нанесению изображений, рисунков, надписей на фасады зданий
303
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре».
9 октября 2023  10:32
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре»
215
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу
7 октября 2023  12:00
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"
791
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
6 октября 2023  12:22
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
551
Весь список