«ЭнергосбыТ Плюс»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер»

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До 31 октября 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер». Его цель – определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом. На данный момент в энергокомпанию поступило 9 заявок.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года. Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

«Председатели советов многоквартирных домов выступают посредниками между ресурсоснабжающей организацией, обслуживающей организацией и жильцами. Наша общая задача – обеспечить комфорт и уют в домах горожан. Ее успешное решение во многом зависит от грамотной работы управдомов. В рамках профессионального конкурса мы поддержим самых грамотных и ответственных и отметим их ценными призами», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Для участия в конкурсе необходимо направить свою заявку на почту samara@esplus.ru. После этого всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты. Итоги конкурса «Старший по дому — надёжный партнёр» будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.